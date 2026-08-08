 Ambulanță întoarsă din drum la Ploiești, în timp ce transporta un adolescent înjunghiat. Bulevardul era blocat pentru Zilele Orașului | adevarul.ro
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Video Ambulanță întoarsă din drum la Ploiești, în timp ce transporta un adolescent înjunghiat. Bulevardul era blocat pentru Zilele Orașului

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O ambulanță care transporta un adolescent de 15 ani înjunghiat a fost întoarsă din drum sâmbătă, 8 august, la Ploiești, după ce bulevardul pe care circula a fost blocat în contextul evenimentelor organizate pentru zilele orașului. Polițiștii au anunțat ulterior că minorul a fost înjunghiat în urma unui conflict spontan cu un alt adolescent.

Sursă video: Facebook/PHonline.ro

UPDATE - tânărul ar fi fost înjunghiat pe fondul unui conflict spontan

Polițiltii din Prahova au transmis că adolescentul de 15 ani a fost agresat de un altul, după care s-a prezentat la Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte, scrie News.ro.

Din primele verificări efectuate a rezultat că, în seara zilei de 7 august 2026, mai multe persoane s-ar fi aflat pe raza comunei Drajna, pe marginea unui pârâu. Pe fondul unui conflict spontan, între minor şi un tânăr de 18 ani ar fi avut loc acte de violenţă fizică, fiind folosit şi un obiect tăietor-înţepător, fiindu-i provocate vătămări minorului”, a transmis, sâmbătă seară, IPJ Prahova.

În urma conflictului, minorul ar fi suferit leziuni traumatice şi a primit îngrijiri medicale la Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte. 

Ulterior, a fost transportat la o unitate medicală din municipiul Ploieşti pentru investigaţii suplimentare.

„În urma administrării concluziilor preliminare medico-legale, s-a stabilit că acesta prezintă leziuni traumatice produse prin lovire, leziuni care nu au pus în primejdie viaţa victimei. De asemenea, mai multe persoane au fost conduse la sediul unităţii de poliţie pentru audieri”, a mai transmis sursa citată.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz.

Știre inițială

Incidentul a fost confirmat de Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Prahova, potrivit publicației locale PHonline.

„În data de 08.08.2026, SAJ Prahova a primit o solicitare de transfer din partea Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte pentru un pacient de sex masculin, în vârstă de 15 ani, diagnosticat cu o plagă înjunghiată superficială la nivelul toracelui superior, stabil hemodinamic, către Spitalul de Pediatrie Ploiești.

În jurul orei 07:00, la momentul la care echipajul medical de urgență a ajuns la intersecția dintre Bulevardul Republicii și strada General Vasile Milea din municipiul Ploiești, acesta a fost oprit și redirecționat de către un echipaj al Poliției Locale Ploiești pe strada Emil Zola”, a transmis sursa citată.

Ambulanța a fost întoarsă din drum deoarece segmentul Bulevardului Republicii cuprins între străzile General Vasile Milea și Constantin Dobrogeanu Gherea era blocat din cauza evenimentelor organizate de Zilele Orașului.

„Menționăm că, pe parcursul deplasării către Spitalul de Pediatrie Ploiești, echipajul medical a utilizat în mod corespunzător sistemele de avertizare luminoasă și sonoră, aspect care poate fi observat și în materialul video apărut în spațiul public.

Totodată, precizăm că viața pacientului nu a fost pusă în pericol în niciun moment, acesta fiind permanent monitorizat și evaluat de către personalul medical pe durata transportului până la unitatea sanitară.

SAJ Prahova își desfășoară activitatea cu respectarea protocoalelor și procedurilor medicale și operaționale aplicabile, având ca prioritate siguranța și sănătatea pacienților transportați”

Ploieștenii, nemulțumiți faţă de organizarea Zilelor Oraşului

Zilele Orașului Ploiești, sărbătoare care se desfășoară în acest weekend în municipiu, au provocat un val de nemulțumiri, pe fondul criticilor privind prioritizarea evenimentelor publice în detrimentul problemelor de infrastructură, curățenie și sănătate. Evenimentul a fost prezentat de autorități drept „Cea mai mare sărbătoare a Ploieștiului”.

Cu toate acestea, șoferii s-au arătat nemulțumiți că centrul oraşului a fost complet blocat de organizatori, traficul fiind deviat pe strazi cu câte o bandă pe sens, ceea ce a dus la formarea de coloane de maşini care au aşteptat zeci de minute în plus pentru a ajunge la destinaţie.

„Gropile din oraş s-au reparat!?”,

„Pentru asta am plătit impozit mărit?”,

„Asta e tot ce îi lipsea acestui oraş, în rest curge lapte şi miere peste tot”,

„Altele sunt priorităţile acestui oraş, în afară de petreceri se mai face ceva?”,

„Abia aştept să nu mă duc!”

„Mare grijă să nu apară şi gropile din carosabil în poveste”.

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