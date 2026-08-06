Incendiu la un depozit de produse congelate din Mizil. Flăcările au cuprins zeci de metri pătrați

Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi (5/6 august) la un depozit de produse congelate din orașul Mizil. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor și soldarea cu victime.

la fața locului au fost mobilizate, în mod progresiv, trei autospeciale de stingere, o autocisternă, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă din cadrul Detașamentului de Pompieri Mizil, relatează Prahova Online.ro

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări importante de fum în interiorul halei, afectând o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

Pompierii au reușit să localizeze rapid focul, după care au continuat operațiunile pentru lichidarea completă a incendiului, evacuarea fumului și înlăturarea efectelor produse.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Conform primelor concluzii ale ISU Prahova, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu defect sau insuficient izolat.

Amintim că, în iulie un alt incendiu puternic a izbucnit în curtea unui depozit de reciclare a deșeurilor de mase plastice și polietilenă din localitatea Zorile, comuna Grădinari, județul Giurgiu. Focul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați.