Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut miercuri cinci percheziții în județul Teleorman, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor. Anchetatorii suspectează că aproximativ 30 de persoane au pus la punct o schemă prin care ar fi obținut bani de la peste 100 de victime, folosind anunțuri și mesaje false publicate pe o rețea de socializare.

Percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani. Foto: Arhivă

În cadrul operațiunii, vor fi puse în aplicare și peste 20 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, pentru audieri.

Potrivit cercetărilor, gruparea ar fi acționat în perioada septembrie 2024 – ianuarie 2025, urmărind să obțină câștiguri importante prin inducerea în eroare a celor care efectuau plăți online.

Cum ar fi fost păcălite victimele

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, o parte dintre persoanele cercetate ar fi folosit o metodă de tip phishing, prin intermediul unor anunțuri și mesaje asociate unor bunuri scoase la vânzare pe o rețea de socializare.

Suspecții ar fi creat aparența unor oferte autentice și ar fi convins peste 100 de persoane să acceseze linkuri care le redirecționau către pagini false de autentificare. În acest fel, ar fi obținut datele de conectare la conturile de socializare ale victimelor, cărora le-ar fi blocat ulterior accesul.

Folosindu-se de conturile preluate, membrii grupării ar fi solicitat bani în numele persoanelor vătămate. Sumele urmau să fie transferate în conturi bancare deschise pe numele altor membri ai grupului.

„O parte dintre persoanele cercetate, printr-o metodă de tip phishing, ar fi utilizat anunţuri şi mesaje asociate postate pe o reţea de socializare, referitoare la anumite bunuri de vânzare, ar fi creat aparenţa unor oferte legitime şi ar fi determinat peste 100 de victime să acceseze link-uri ce ar fi condus către o pagină falsă de relogare”, a transmis IPJ Argeș.

Banii ar fi fost transformați în criptomonede

După ce ar fi intrat în posesia sumelor transferate de victime, membrii grupării ar fi cumpărat monedă electronică prin intermediul unor platforme de schimb de criptomonede, potrivit anchetatorilor.

La acțiune au participat polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT, cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Teleorman și al jandarmilor.