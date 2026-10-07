Cinci percheziții au avut loc în București și Ilfov într-un dosar privind mai multe persoane suspectate că ar fi sustras bani din conturile unor turiști străini, într-un club din Centrul Vechi. Anchetatorii susțin că suspecții profitau de starea de ebrietate a clienților și îi induceau în eroare în privința sumelor plătite pentru produse și servicii.

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Perchezițiile au fost efectuate la punctul de lucru al clubului „Bamera Club” din Centrul Vechi, precum și la locuințele persoanelor vizate de anchetă.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, faptele ar fi fost comise în perioada 14 iulie – 24 august 2026. Suspecții ar fi acționat ca angajați ai clubului și ar fi abordat turiștii cărora le ofereau produse și servicii prezentate într-un mod atractiv.

Anchetatorii susțin că suspecții profitau de faptul că victimele consumaseră alcool și le-ar fi indus în eroare cu privire la prețurile achitate.

În plus, aceștia ar fi reținut codurile PIN introduse de clienți la plata cu cardul și ar fi folosit sistemul de recunoaștere facială al telefoanelor mobile pentru a putea efectua ulterior operațiuni financiare fără acordul victimelor.

Potrivit anchetei, banii ar fi fost încasați fie prin POS-ul societății, fie prin transferuri către conturi bancare personale.

În dosar sunt identificate până în prezent trei victime.

Un bărbat ar fi fost prejudiciat prin 35 de tranzacții, în valoare totală de aproximativ 92.000 de lei, efectuate către POS-ul societății.

În cazul unei femei, anchetatorii au identificat trei tranzacții către POS-ul clubului, în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei, precum și un transfer de 4.200 de euro către un cont bancar personal.

Un al doilea bărbat ar fi suferit un prejudiciu de aproximativ 3.200 de lei, printr-o tranzacție efectuată către POS-ul societății. Ulterior, în contul personal al unuia dintre suspecți ar fi fost transferați alți 7.500 de euro.

În urma perchezițiilor, autorii și presupusii complici au fost duși la sediul Secției 27 de Poliție, unde sunt audiați.

Anchetatorii au și imagini filmate în club, în care pot fi observate momentele în care suspecții ar fi abordat victimele. În imaginile puse la dispoziția polițiștilor apar cele două victime.