 Consilieră locală PSD din Brașov, vizată într-un dosar de înșelăciune. Ar fi fost reținută pentru 24 de ore | adevarul.ro
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Consilieră locală PSD din Brașov, vizată într-un dosar de înșelăciune. Ar fi fost reținută pentru 24 de ore

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Consiliera locală PSD Raluca Stancu ar fi ajuns în atenția procurorilor într-un dosar de înșelăciune. Potrivit presei locale, anchetatorii ar fi solicitat efectuarea unor percheziții în acest caz, iar aleasa locală ar fi fost reținută pentru 24 de ore.

Raluca Stancu consilieră psd
Raluca Stancu ar fi fost reținută pentru 24 de ore Foto: newsbv.ro

Până în acest moment, informațiile privind ancheta și măsurile dispuse nu au fost confirmate printr-un comunicat oficial al instituțiilor judiciare. De asemenea, nu au fost făcute publice detalii verificate privind faptele cercetate, valoarea eventualului prejudiciu sau existența altor persoane vizate de dosar, transmite NewsBV.ro.

În urma informațiilor apărute în spațiul public, este așteptată și o reacție din partea conducerii PSD, pentru a clarifica dacă organizația are cunoștință despre situația consilierei și dacă are în vedere eventuale măsuri la nivel politic.

Până la clarificarea circumstanțelor și apariția unor informații oficiale din partea anchetatorilor, cazul rămâne învăluit în incertitudine. Totodată, o eventuală reținere pentru 24 de ore nu reprezintă o stabilire a vinovăției, Raluca Stancu beneficiind de prezumția de nevinovăție.

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