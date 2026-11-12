 Fraudă de 3,4 milioane de lire sterline la FISC-ul britanic: percheziții la o grupare cibernetică din România | adevarul.ro
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Video Fraudă de 3,4 milioane de lire sterline la FISC-ul britanic: percheziții la o grupare cibernetică din România

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O rețea infracțională specializată în fraude informatice cu un prejudiciu de peste 3,4 milioane de lire sterline, care viza sistemul fiscal din Marea Britanie (HMRC), a fost vizată de 21 de percheziții efectuate de polițiștii români, sprijiniți de 20 de ofițeri britanici și EUROJUST, în șase județe și în Ilfov.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Perchezițiile au loc atât la locuințele unor persoane cercetate, cât și la sediile unor societăți comerciale și vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică (în formă consumată și tentativă), precum și spălarea banilor.

Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La activități participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Cum ar fi fost comise fraudele

Anchetatorii susțin că, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat în mod coordonat și ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.

Folosind datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, persoanele implicate ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA și ar fi modificat coordonatele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, cu scopul de a obține beneficii materiale injuste.

Percheziții într un dosar de fraudă informatică (3) jpeg
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Percheziții într un dosar de fraudă informatică (3) jpeg Foto: Ministerul Public

În cadrul acestei activități ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, provocând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost plătite, faptele rămânând în faza tentativei.

Totodată, ar fi fost formulate trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline. Banii ar fi urmat să ajungă într-un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, însă solicitările nu au fost achitate.

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O a doua schemă, derulată în perioada 2025–2026

Anchetatorii au identificat și o activitate infracțională similară, desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026.

În acest caz, ar fi fost accesată ilegal platforma HMRC și ar fi fost formulate, fără știrea sau acordul societăților comerciale britanice, 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor conturi bancare care nu aparțineau beneficiarilor reali.

Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, în timp ce alte 68 de solicitări, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.

În plus, două dintre cererile de rambursare ar fi produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, reprezentând două transferuri de 146.110 lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline, efectuate în conturi bancare puse la dispoziție în acest scop.

Într-un alt caz, patru cereri de rambursare, în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, ar fi fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice. Nici aceste sume nu au fost achitate.

Prejudiciul total depășește 3,4 milioane de lire sterline

Potrivit datelor comunicate de anchetatori, prejudiciul efectiv cauzat prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.

Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.

În total, valoarea fondurilor vizate de activitatea infracțională, atât prin fraudele consumate, cât și prin cele rămase în faza tentativei, depășește 3,43 milioane de lire sterline.

Perchezițiile desfășurate în cele șase județe au ca obiect identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului.

De asemenea, anchetatorii fac verificări pentru identificarea bunurilor și valorilor patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii.

La operațiune participă polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, inspectoratele de poliție județene Dolj, Bihor, Argeș și Vaslui, precum și structurile de combatere a criminalității organizate din Craiova, Oradea și Dâmbovița.

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