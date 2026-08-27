De la electrocasnice la tehnică militară: Fosta Electroargeș vrea să producă drone pentru Ministerul Apărării

AETA SA, compania cunoscută anterior sub numele de Electroargeș, și-a manifestat oficial interesul de a se implica în programele de înzestrare ale Armatei Române. Societatea a transmis o scrisoare ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, prin care își exprimă disponibilitatea de a participa la proiecte care vizează producția de drone, sisteme autonome și componente destinate sectorului de apărare.

Oferta vine într-un context în care România încearcă să-și dezvolte propria industrie a dronelor Foto: Shutterstock

Compania informează investitorii şi piaţa de capital că societatea a transmis ministrului Apărării Naţionale o scrisoare cu subiectul „Drone, sisteme autonome şi componente pentru apărare - AETA SA, capacitate industrială românească pregătită pentru producţie”, în care își exprimă disponibilitatea, potrivit News.ro.

„AETA SA, fosta Electroarges SA, singura fabrică mare de electrocasnice din România cu capital 100% românesc, cu peste 50 de ani de experienţă industrială, şi-a exprimat disponibilitatea de a participa la proiecte pentru drone, sisteme autonome, componente şi subansamble destinate apărării”, se arată într-un comunicat trasmis de companie Bursei de Valori București, în care explică demersurile făcute.

Reprezentanții companiei susțin că pot pune la dispoziție infrastructura industrială de la Curtea de Argeș, care se întinde pe peste 33.000 de metri pătrați și include echipamente pentru prelucrarea maselor plastice, extrudare, vopsire, sudură laser și asamblare.

Totodată, AETA afirmă că dispune de sprijinul unui partener român din industria aeronautică, ceea ce ar permite dezvoltarea unor proiecte complexe.

„Împreună cu un partener român specializat în prelucrări metalice de înaltă precizie pentru industria aeronautică, AETA poate susţine proiecte complexe, de la prototip până la producţia de serie”, precizează compania.

În scrisoarea transmisă ministrului Apărării, conducerea societății solicită o vizită a reprezentanților MApN și ai Direcției Generale pentru Armamente la fabrica din Curtea de Argeș și includerea companiei pe lista producătorilor români care pot furniza componente și subansamble pentru programele de înzestrare.

De asemenea, AETA cere identificarea unui prim proiect-pilot pentru care să poată prezenta soluția tehnică, prototipul, costurile și planul de industrializare.

„AETA este pregătită să pună forţa sa industrială în serviciul României şi să contribuie la echipamente militare care să poarte cu adevărat eticheta «Fabricat în România»”, se arată în scrisoarea adresată Ministerului Apărării Naționale.

Demersul AETA vine într-un moment în care România încearcă să-și dezvolte propria industrie a dronelor.

În ultimii ani au fost anunțate proiecte de producție la Brașov, prin companiile Carfil și Orbotix, dar și la Cluj-Napoca, unde OVES Enterprise dezvoltă o fabrică de drone militare în parteneriat cu producătorul ucrainean EDRONE.