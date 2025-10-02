search
Joi, 2 Octombrie 2025
Planul României de a produce drone defensive alături de Ucraina: „Este o cursă în care şi noi ca ţară aş vrea să avem un cuvânt”

Publicat:

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuț Moșteanu, a explicat stadiul planului României de a produce drone pe teritoriul său împreună cu Ucraina. Banii necesari ar urma să fie asigurați prin programul SAFE. 

FOTO Mediafax / Andreea Alexandru
FOTO Mediafax / Andreea Alexandru

Legat de construirea dronelor împreună cu Ucraina, Kievul a fost nevoit să inoveze rapid, sunt lideri în ce înseamnă producție de drone. Sunt inovativi și vrem să beneficiem de aceste inovații. Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producţie de drone. Au fost mai multe discuții, am discutat săptămâna trecută cu șeful cancelariei, urmează să semnăm o scrisoare de intenție și niște pași ulteriori până vom face un joint-venture. 

Toată lumea vorbește despre drone, toată lumea are câte o soluţie. Există o particulariate: Acum 3 ani nu discuta nimeni despre drone. Iată cât de repede se schimbă lucrurile. Dronele sunt un tip de echipament care nu rentează să le ţii pe stoc. O dronă care acum este bună, peste 3 luni s-ar putea să nu mai ce să faci cu ea, pentru că e depăşită de tehnologie. Creierul unei drone este cel mai important. Aici este o cursă în care noi, ca ţară, aş vrea să avem un cuvânt de spus”, a precizat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în cadrul unei conferințe de presă. 

„Zidul de drone” propus de Comisia Europeană 

„Este o propunere a Comisiei care deocamdată nu e materializată în niciun fel. Noi am cerut un nou instrument financiar sub formă de grant pentru a crește capacitatea de apărare anti-aeriană”, a precizat ministrul, răspunzând unei întrebări.

Potrivit ministrului, avem nevoie de două lucruri pe Flancul de Est: „radare moderne şi alte sisteme, care să le vadă venind. Doi: capabilități de doborâre a dronelor”. 

El a precizat că România vrea „capabilități pentru apărare, noi nu atacăm pe nimeni”:

„Noi nu avem nevoie de drone de atac. Avem nevoie de drone de interceptare. Aici Ucraina mai are de lucru. Este un tip de drone care este încă în dezvoltare. Este un proces de dezvoltare industrială în curs, care va continua într-un ritm rapid (...). Când vorbim de „drone-wall” nu vorbim de un zid de drone”.

România va produce drone defensive împreună cu Ucraina

România speră să înceapă rapid producția de drone defensive pe teritoriul său, în colaborare cu Ucraina, pentru propria armată, dar și pentru aliații din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, într-un interviu pentru Reuters.

Oana Țoiu a spus pentru Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de o serie de încălcări ale spațiului aerian, puse recent pe seama Rusiei.  

Rusia a negat acuzațiile și a susținut că nu a vizat niciodată state UE sau NATO și că nu are planuri să facă acest lucru în viitor.

Politică

