România va produce drone militare la Cluj. Aparatele, inclusiv kamikaze, vor fi fabricate în parteneriat cu un mare producător din Ucraina

România va începe producția de drone militare la Cluj-Napoca, în urma unui parteneriat între compania românească OVES Enterprise și EDRONE, unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina. Primele aparate fabricate în țară vor intra în etapa de testare și demonstrații în această toamnă, iar fabrica va produce inclusiv drone FPV utilizate în atacuri kamikaze de precizie.

Potrivit unui comunicat al OVES Enterprise, citat de News.ro, proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei capacități industriale care să deservească atât cererea din România și alte state europene, cât și necesarul actual al Ucrainei.

Trei tipuri de drone vor fi fabricate în prima etapă

La începutul producției, fabrica din Cluj-Napoca va realiza trei categorii de drone militare: drone FPV (First Person View), drone de interceptare și drone de recunoaștere.

Dronele FPV sunt deja utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina, inclusiv în misiuni de atac de tip kamikaze, datorită preciziei și costurilor reduse.

Potrivit companiei, capacitatea inițială de producție va fi de aproximativ 1.000 de drone pe lună, urmând ca, pe termen mediu, aceasta să fie extinsă la 10.000–15.000 de unități lunar, în funcție de comenzile primite și de programele de înzestrare.

Dronele vor integra inteligență artificială dezvoltată în România

Un element central al proiectului îl reprezintă integrarea platformei Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise.

Tehnologia va permite identificarea și clasificarea țintelor, urmărirea și ghidarea acestora, precum și analiza situațională în timp real, cu scopul de a reduce timpul de reacție și de a crește precizia sistemelor autonome.

Fabrica va acoperi întregul proces de producție, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor software până la configurare, testare și pregătirea dronelor pentru utilizare operațională.

Producția începe în această toamnă

Primele drone fabricate în România sunt programate să fie prezentate public în toamna acestui an, când vor intra în faza de testare și demonstrații.

Într-o etapă ulterioară, portofoliul fabricii din Cluj-Napoca ar putea fi extins până la 27 de modele de drone, în funcție de cererea pieței și de evoluția programelor de apărare din România și din alte state europene.

„România trebuie să își construiască un rol industrial real”

Directorul general al OVES Enterprise, Mihai Filip, a declarat că Europa are nevoie de propriile capacități de producție în domeniul apărării, iar România trebuie să devină un actor important în acest sector.

„Europa are nevoie de capacităţi proprii de producţie, iar România trebuie să îşi construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piaţă de desfacere. Parteneriatul cu EDRONE aduce în România experienţă acumulată direct pe front, procese de producţie validate şi capacitatea de a scala rapid fabricarea unor sisteme deja testate în condiţii reale. Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise - de la sisteme autonome şi inteligenţă artificială până la integrarea platformei Nemesis AI în dronele produse în România - astfel încât acestea să răspundă cerinţelor actuale de operare şi să susţină securitatea României şi a Europei”, a afirmat Mihai Filip.

La rândul său, fondatorul și CEO-ul EDRONE, Viktor Yevpak, a subliniat că experiența acumulată în Ucraina va fi transferată în România.

„Colaborarea cu OVES Enterprise ne permite să transferăm în România un model de producţie construit şi validat în Ucraina şi să îl combinăm cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise. România poate deveni astfel un punct important de producţie pentru piaţa europeană şi pentru Ucraina”, a declarat acesta.

Investiție în industria europeană de apărare

Potrivit celor două companii, infrastructura necesară pentru începerea producției este deja disponibilă, ceea ce permite lansarea activității fără investiții inițiale majore. Echipa de început va fi formată din aproximativ 30 de angajați, care vor beneficia de instruire pentru procesele și tehnologiile transferate din Ucraina.

Reprezentanții OVES Enterprise susțin că producția locală va contribui la consolidarea industriei europene de apărare și la reducerea dependenței de furnizorii din afara Uniunii Europene, oferind în același timp României un rol strategic în dezvoltarea și fabricarea sistemelor autonome militare.