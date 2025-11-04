Video O infirmieră din Bihor, reținută după ce a lovit cu picioarele o tânără cu dizabilități. „Fapte total inacceptabile”

O infirmieră din comuna Bratca, județul Bihor, a fost reținută de polițiști după ce a fost surprinsă în timp ce lovea o tânără internată într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Imaginile cu agresiunea au apărut pe internet luni, stârnind indignare publică.

Incidentul s-a petrecut duminică, în curtea unui centru de recuperare și reabilitare din Bratca, unde femeia de 45 de ani lucra ca infirmieră. În imagini, aceasta apare lovind o pacientă de 20 de ani în repetate rânduri, inclusiv cu o nuia.

Potrivit poliției, un alt beneficiar al centrului, un bărbat de 36 de ani, a agresat-o și el pe tânără, lovind-o cu piciorul.

„În timp ce aceasta se afla în curtea unui centru de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, din localitatea Bratca, judeţul Bihor, unde îşi desfăşura activitatea în calitate de infirmieră, ar fi agresat o tânără, de 20 de ani, persoană internată în cadrul centrului, prin lovire cu o nuia. În acelaşi context, un bărbat, de 36 de ani, internat în centru, ar fi agresat-o pe tânără, prin lovire cu piciorul”, a transmis IPJ Bihor.

Sursa video: Digi24

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni care necesită între două și trei zile de îngrijiri medicale.

Anchete și măsuri luate

Polițiștii s-au autosesizat după ce filmarea a fost distribuită online. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd pentru dispunerea măsurilor legale.

În ceea ce îl privește pe bărbatul de 36 de ani, acesta va fi supus unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru a se stabili dacă avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

Reacția DGASPC Bihor: „Fapte total inacceptabile”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bihor a anunțat că a deschis o anchetă internă și a luat măsuri urgente.

„Astfel de fapte sunt total inacceptabile”, se arată într-un comunicat transmis de instituție. Printre măsurile luate se numără sesizarea Poliţiei şi Parchetului, suspendarea din funcţie a infirmierei până la finalizarea verificărilor, evaluarea stării fizice şi psihice a victimei şi acordarea sprijinului necesar, precum şi verificarea întregii activităţi a centrului.

DGASPC Bihor a precizat că femeia implicată era „o angajată cu experienţă, cunoscută anterior ca fiind responsabilă şi implicată în activitatea centrului”, dar că incidentul ar putea fi cauzat de „o stare de suprasolicitare accentuată, în condiţiile în care unitatea respectivă funcţionează de o perioadă îndelungată cu un deficit de personal de 10,5 posturi”.

La nivelul întregii instituţii, deficitul de personal este de 157 de posturi, „ceea ce afectează semnificativ capacitatea de a asigura continuitatea şi calitatea serviciilor sociale”, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

Chiar și așa, DGASPC subliniază că „acest deficit nu justifică în niciun fel comportamentul inacceptabil din imagini” și „condamnă cu fermitate orice formă de violenţă, abuz sau tratament degradant aplicat persoanelor aflate în îngrijire”.