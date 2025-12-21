Dronă de mari dimensiuni, găsită prăbuşită într-o pădure din Argeş. Aparatul are ataşată o paraşută

Un bărbat aflat duminică la vânătoare a descoperit o dronă prăbuşită între copaci, în zona comunei Lereşti, din judeţul Argeş. Poliţia a sesizat instituţiile competente, care verifică provenienţa aparatului şi circumstanţele în care a ajuns acolo.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, anunţă Poliţia judeţeană Argeş.

Surse judiciare au precizat că este o dronă de mari dimensiuni cu lăţimea de doi metri. Aparatul are ataşată o paraşută şi este intact, potrivit News.ro.

Un echipaj al poliţiei a mers de urgenţă în zona indicată şi a delimitat zona în care se află aparatul de zbor, măsura fiind luată pentru a preveni orice riscuri pentru persoane sau bunuri.

Poliţia a informat instituţiile abilitate, conform competenţelor legale, pentru efectuarea cercetărilor specifice şi stabilirea naturii obiectului, precum şi a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.

Amintim că pe 25 noiembrie o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de peste trei ore. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî. Nu au reușit însă, deoarece aparatul zbura la o altitudine foarte joasă și dispărea frecvent de pe radar.