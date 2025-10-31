Un bebeluș a fost negociat de două familii și vândut ca o marfă, în Gorj. Cazul este anchetat de DIICOT

O anchetă de amploare a fost demarată în Gorj, unde un bebeluș ar fi fost vândut unei familii de romi de către o alta, de aceeași etnie.

Copilul tranzacționat are doar două luni, potrivit Observator.

Cum s-a ajuns la vânzarea bebelușului

Familia care a cumpărat bebelușul nu putea să aibă copii și a convins o altă familie de romi să îi vândă ultimul născut.

Au avut loc negocieri, iar copilul a fost „cedat” celeilalte familii în schimbul unei sume de bani.

Cazul a ajuns în atenția procurorilor DIICOT, care face cercetări pentru trafic de minori și alte infracțiuni conexe.

Anchetatorii au efectuat percheziții domiciliare în mai multe localități din județul Gorj, pentru a strânge probe și a clarifica circumstanțele în care a avut loc presupusa tranzacție.

Bebelușul a fost preluat de o instituție din subordinea DGASPC Gorj.

Copilul este în siguranță, iar potrivit instituției, urmează să fie evaluată situația sa familială, pentru stabilirea unei soluții legale pe termen lung.

Atât părinții biologici, cât și cei care ar fi primit copilul au fost duși la audieri. Procurorii DIICOT analizează toate probele, iar în funcție de rezultatele anchetei, urmează să fie dispuse măsuri preventive.

Nu este primul incident de acest fel petrecut în județul Gorj. DIICOT investighează un alt caz în care un copil ar fi fost „vândut” în condiții similare.

Amintim că o femeie din Bacău a fost anchetată după ce a încercat să își vândă pentru 5.000 de lei unul dintre gemenii nou-născuți.

O femeie de 33 de ani şi-a vândut bebeluşul unei tinere de 19 ani care voia să-l folosească la cerşit.