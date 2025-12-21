search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cozonacul Babka, desertul european cu umplutură de ciocolată și fără frământare. Rețeta dezvăluită de Jamila: „Răsfățul suprem pentru sărbători”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cozonacul rămâne, fără îndoială, vedeta sărbătorilor de iarnă, iar Jamila Cuisine propune o variantă diferită de tradiționalul desert românesc. „Este o rețetă minunată, plină de umplutură delicioasă și mi se pare chiar mai ușor de făcut decât cel cu care suntem obișnuiți”, a spus aceasta.

Cozonac Babka Foto: jamilacuisine/FB
Cozonac Babka Foto: jamilacuisine/FB

„Acest cozonac Babka este răsfățul suprem pentru sărbători. Aluat moale, bine crescut, straturi vizibile și o umplutură intensă care transformă fiecare mușcătură într-un moment de bucurie. Perfect pentru Crăciun sau pentru o zi în care vrei ceva special”, susține Jamila.

Babka, originar din Europa de Est, a fost popularizat în special de comunitatea evreiască poloneză și a ajuns ulterior în America, unde este celebru pentru umpluturile sale generoase, de la ciocolată la diverse creme.  Spre deosebire de cozonacul tradițional românesc, această rețetă nu necesită framântare intensă și permite o dospire la frigider, facilitând lucrul cu aluatul.

„Babka e un tip de cozonac care se face în mai multe țări ale Europei de Est. Se pare că e rețeta pe care evreii polonezi au făcut-o cunoscută și pe care au dus-o până în America. Acolo, acest cozonac este foarte faimos și se face cu tot felul de umpluturi, dar în special cu ciocolată sau cremă de ciocolată. Este o rețetă minunată, plină de umplutură delicioasă și mi se pare chiar mai ușor de făcut decât cel cu care suntem obișnuiți”, a precizat Jamila, pe blogul ei.

Ingrediente pentru aluat și cremă

Jamila dezvăluie ingredientele: pentru aluat sunt necesare 500 g făină, 200 ml lapte, 150 g zahăr, 100 g unt moale (80% grăsime), 20 g drojdie proaspătă, 2 ouă, 1 lingură esență de vanilie, 1 lingură esență de portocală, coaja de la o lămâie și puțină sare. Crema se prepară din 100 g ciocolată, 50 g zahăr pudră, 50 g unt moale (80% grăsime) și 30 g cacao.

„Crema de ciocolată este super bună și ușor de preparat. Se mai pot adăuga nuci, migdale sau alune de pădure, dar în cantitate mică pentru a nu îngreuna aluatul”, recomandă Jamila.

După coacere, trebuie uns cu sirop de zahăr, însă Jamila a renunțat la acest pas.

„Am preferat să-l ung cu puțină miere, dar e ok și neuns. Este suficient de dulce și de gustos. Sper din suflet să vă placă și vouă! Pe noi ne-a cucerit!”, a transmis Jamila.

Jamila Cuisine mărturisește că aceasta este prima sa încercare cu Babka, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor. 

„Acest Babka sau cozonac european cu ciocolată este diferit și încalcă cam toate regulile pe care eu le știam de la mama. Ea ținea ingredientele la temperatura camerei peste noapte, îl dospea la cald și niciodată nu adăuga albușurile în aluat. Când i-am zis acum câțiva ani că există o rețetă de cozonac fără frământare, i s-a părut doar o glumă foarte bună! Adevărul e că nu poate accepta o altă rețetă dacă nu e a ei”, a spus Jamila.  

Babka, cozonacul european cu ciocolată, se anunță astfel un desert ideal nu doar pentru Crăciun, ci pentru orice moment în care vrei să îți răsfeți familia sau invitații cu un preparat dulce și aromat.

„Cum eu ador ciocolata, am fost foarte entuziasmată să încerc această rețetă de cozonac european. Mi s-a părut genial că nu trebuie să fii atât de atent cu ingredientele și mai ales că îl lăsăm să dospească de la început în frigider. În plus, pentru că stă la rece, aluatul e suficient de ferm pentru a lucra mult mai ușor cu el. Nu se lipește de blatul de lucru, nu-și pierde forma, se întinde ușor și se modelează la fel de ușor. Un alt lucru diferit e faptul că adăugăm ouăle întregi. Tot timpul mi s-a spus că albușurile nu se pun la cozonac pentru că îl întăresc. De data aceasta le-am pus și cozonacul nu s-a întărit, deci nu știu cât de adevărat este acest lucru. Cert e că voi mai încerca această variantă pentru a mă convinge”, a mai spus Jamila. 

Bucătărie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
digi24.ro
image
Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone”
stirileprotv.ro
image
George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”
gandul.ro
image
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
mediafax.ro
image
Fratele lui Tavi Popescu l-a „trădat” pe fotbalistul de la FCSB! La ce echipă vrea să joace
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
observatornews.ro
image
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei, Mihaela Rădulescu a mai primit o lovitură dură de la viață
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Mihaela Rădulescu, sfâşiată de durere la înmormântarea mamei. Marele absent de la tristul eveniment, vedetă nu a avut pe cine...
playtech.ro
image
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
digisport.ro
image
Se cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan după anunțul privind referendumul pe justiție și demiterea CSM
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
'Se stinge Soarele' pentru 6 minute, omenirea rămâne în beznă în plină zi. Europa se pregătește pentru o...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Hackerii au atacat Apele Române, sunt distrugeri masive. Ce se întâmplă cu barajele
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Archie și Lilibet, alături de părinții lor într-o imagine inedită de familie! Prințul Harry și Meghan Markle dau o veste mare

Click! Pentru femei

image
Punctul zero al anului, 21 decembrie 2025. Ce aduce Solstițiul pentru fiecare zodie

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică