Cozonacul rămâne, fără îndoială, vedeta sărbătorilor de iarnă, iar Jamila Cuisine propune o variantă diferită de tradiționalul desert românesc. „Este o rețetă minunată, plină de umplutură delicioasă și mi se pare chiar mai ușor de făcut decât cel cu care suntem obișnuiți”, a spus aceasta.

„Acest cozonac Babka este răsfățul suprem pentru sărbători. Aluat moale, bine crescut, straturi vizibile și o umplutură intensă care transformă fiecare mușcătură într-un moment de bucurie. Perfect pentru Crăciun sau pentru o zi în care vrei ceva special”, susține Jamila.

Babka, originar din Europa de Est, a fost popularizat în special de comunitatea evreiască poloneză și a ajuns ulterior în America, unde este celebru pentru umpluturile sale generoase, de la ciocolată la diverse creme. Spre deosebire de cozonacul tradițional românesc, această rețetă nu necesită framântare intensă și permite o dospire la frigider, facilitând lucrul cu aluatul.

„Babka e un tip de cozonac care se face în mai multe țări ale Europei de Est. Se pare că e rețeta pe care evreii polonezi au făcut-o cunoscută și pe care au dus-o până în America. Acolo, acest cozonac este foarte faimos și se face cu tot felul de umpluturi, dar în special cu ciocolată sau cremă de ciocolată. Este o rețetă minunată, plină de umplutură delicioasă și mi se pare chiar mai ușor de făcut decât cel cu care suntem obișnuiți”, a precizat Jamila, pe blogul ei.

Ingrediente pentru aluat și cremă

Jamila dezvăluie ingredientele: pentru aluat sunt necesare 500 g făină, 200 ml lapte, 150 g zahăr, 100 g unt moale (80% grăsime), 20 g drojdie proaspătă, 2 ouă, 1 lingură esență de vanilie, 1 lingură esență de portocală, coaja de la o lămâie și puțină sare. Crema se prepară din 100 g ciocolată, 50 g zahăr pudră, 50 g unt moale (80% grăsime) și 30 g cacao.

„Crema de ciocolată este super bună și ușor de preparat. Se mai pot adăuga nuci, migdale sau alune de pădure, dar în cantitate mică pentru a nu îngreuna aluatul”, recomandă Jamila.

După coacere, trebuie uns cu sirop de zahăr, însă Jamila a renunțat la acest pas.

„Am preferat să-l ung cu puțină miere, dar e ok și neuns. Este suficient de dulce și de gustos. Sper din suflet să vă placă și vouă! Pe noi ne-a cucerit!”, a transmis Jamila.

Jamila Cuisine mărturisește că aceasta este prima sa încercare cu Babka, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor.

„Acest Babka sau cozonac european cu ciocolată este diferit și încalcă cam toate regulile pe care eu le știam de la mama. Ea ținea ingredientele la temperatura camerei peste noapte, îl dospea la cald și niciodată nu adăuga albușurile în aluat. Când i-am zis acum câțiva ani că există o rețetă de cozonac fără frământare, i s-a părut doar o glumă foarte bună! Adevărul e că nu poate accepta o altă rețetă dacă nu e a ei”, a spus Jamila.

Babka, cozonacul european cu ciocolată, se anunță astfel un desert ideal nu doar pentru Crăciun, ci pentru orice moment în care vrei să îți răsfeți familia sau invitații cu un preparat dulce și aromat.

„Cum eu ador ciocolata, am fost foarte entuziasmată să încerc această rețetă de cozonac european. Mi s-a părut genial că nu trebuie să fii atât de atent cu ingredientele și mai ales că îl lăsăm să dospească de la început în frigider. În plus, pentru că stă la rece, aluatul e suficient de ferm pentru a lucra mult mai ușor cu el. Nu se lipește de blatul de lucru, nu-și pierde forma, se întinde ușor și se modelează la fel de ușor. Un alt lucru diferit e faptul că adăugăm ouăle întregi. Tot timpul mi s-a spus că albușurile nu se pun la cozonac pentru că îl întăresc. De data aceasta le-am pus și cozonacul nu s-a întărit, deci nu știu cât de adevărat este acest lucru. Cert e că voi mai încerca această variantă pentru a mă convinge”, a mai spus Jamila.