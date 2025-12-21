search
Din 2026, facturile la gaze naturale cresc: tarife mai mari cu până la 35%. Ce spun experții

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Consumatorii de gaze naturale trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari de la 1 aprilie 2026, când expiră actuala schemă de plafonare. În prezent, plafonul este de 0,31 lei/kWh, însă furnizorii au început deja să trimită clienților noile oferte, în unele cazuri cu tarife mai mari chiar și cu 35%.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„Dacă acum pentru un apartament de două camere plătim o factură medie de 235 de lei, conform noilor oferte, costul lunar ar putea urca la 272 de lei. Dacă însă ne raportăm la scenariul pesimist, cel care indică o creștere de 35%, atunci ar urma să achităm o factură de peste 300 de lei. Sunt și furnizori care propun tarife apropiate de nivelul plafonat, dar chiar și în acest caz factura ar ajunge la aproximativ 250 de lei, ceea ce înseamnă o scumpire de 6,5%”, explică experții din piață, potrivit Digi24. 

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează consumatorii să nu accepte tacit noile prețuri dacă nu sunt pregătiți: „De la 1 aprilie ne vor propune un anumit preț. Este important să citim aceste notificări și să nu acceptăm orice preț. În același timp spunem că chiar dacă nu le acceptăm în mod direct, și tăcerea noastră, conform reglementărilor, reprezintă o acceptare tacită și ne pomenim pe un an de zile cu preț foarte mare. Cred că ar trebui să existe o poziție foarte clară a reprezentanților statului român care să se exprime în mod concret dacă se face sau nu liberalizarea. Și din acel moment putem să intrăm într-o normalitate. Normalitatea liberalizării de la 1 aprilie ar fi să scadă prețurile sub 0,31 lei pe kwh, TVA inclus, cât avem acum prețul plafonat.”

Specialiștii recomandă consumatorilor să analizeze cu atenție ofertele primite și să decidă în cunoștință de cauză, pentru a evita surprizele neplăcute la plata facturilor.

Economie

Ghid de cumpărături

