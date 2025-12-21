Ouăle, alimentul care protejează inima și creierul. Medic endocrinolog: „Consumul zilnic este sigur și benefic”

Ouăle, adesea criticate pentru conținutul de colesterol, sunt un aliment sigur și nutritiv. Medicii recomandă să fie consumate zilnic, pentru susținerea inimii, creierului și sănătății ochilor.

Dr. David Ahn, endocrinolog și șef al Serviciilor pentru Diabet, explică că un ou pe zi este sigur și nu crește riscul de atac de cord, accident vascular cerebral sau alte boli cardiovasculare. „Ouăle sunt criticate mai mult decât aproape orice alt aliment comun, însă cercetările moderne arată că pot face parte dintr-o dietă sănătoasă”, spune specialistul.

Cercetările recente, inclusiv un studiu din 2025, arată că două ouă pe zi nu afectează nivelul colesterolului „rău” dacă dieta generală este echilibrată.

„Pentru cei care urmează o dietă săracă în grăsimi saturate și nu au probleme cu tensiunea arterială, două sau trei ouă pe zi sunt acceptabile”, susține medicul David Ahn, potrivit economictimes.

Cea mai completă sursă de proteine, vitamine și colină

De asemenea, ouăle sunt bogate în proteine și grăsimi sănătoase, contribuind la menținerea nivelului de zahăr din sânge și oferind senzație de sațietate.

În plus, acestea conțin colină, luteină și zeaxantină, nutrienți importanți pentru sănătatea creierului și a ochilor, sprijinind memoria și reducând riscul de degenerescență maculară.

„Corpul tău poate produce o parte din colină pe cont propriu, dar nu atât de mult pe cât are nevoie. Un ou conține 169 miligrame de colină, ceea ce înseamnă că două ouă vă pot ajuta să atingeți recomandarea zilnică, a explicat Razan Hallak, dietetician la „Centrul Medical Wexner al Universității de Stat din Ohio”.

Indiferent de modul în care le preparați, ouăle furnizează proteine și substanțe nutritive de înaltă calitate, spun experții.

Pentru a vă asigura că mâncați sănătos atunci când consumați ouă, dr. Martha Gulati, director de cardiologie la „Cedars-Sinai Smidt Heart Institute”, a recomandat să acordați atenție restului farfuriei.

„Adesea ouăle sunt asociate cu alimente grase, precum cârnații și șunca, care pot crește riscul de boli de inimă. Încercați să le combinați cu multe fructe, legume și cereale integrale”, susține medicul.