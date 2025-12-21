search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Crăciun cu zăpadă în România. De când începe valul de ninsori

Publicat:

Vremea se schimbă chiar înainte de Crăciun, iar iarna își face simțită prezența în cea mai mare parte din România, potrivit prognozei actualizate transmise de ANM.

ANM anunţă ninsori de Crăciun. FOTO: Mediafax
ANM anunţă ninsori de Crăciun. FOTO: Mediafax

Primul episod serios de iarnă din acest sezon începe miercuri, 24 decembrie, chiar înainte de Crăciun. Potrivit meteorologilor de la ANM, în intervalul 24 decembrie, ora 08 – 25 decembrie, ora 08, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte din România, iar în multe zone acestea se vor transforma treptat în ninsoare.

În Moldova și la munte va ninge în cea mai mare parte a intervalului, iar stratul de zăpadă se va depune mai consistent în Carpații Meridionali și de Curbură, unde se pot aduna cantități de apă de 15–20 l/mp.

În restul țării, la început va ploua, însă spre seara de Ajun și în noaptea de 24 spre 25 decembrie, ploaia se va transforma treptat în lapoviță și ninsoare, inclusiv în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Dobrogea continentală.

De Crăciun, precipitațiile vor începe să se restrângă. În prima zi, ninsorile vor fi mai ales în zonele de munte și în sud-vestul țării, iar pe 26 decembrie vremea se va mai liniști. Presiunea atmosferică va crește, cerul se va degaja treptat, iar aspectul vremii va fi mai plăcut.

În est și sud vremea se va răci semnificativ, temperaturile maxime scăzând sub normalul perioadei, cu valori negative chiar și pe timpul zilei, mai ales de Crăciun. În schimb, în vest și centru, zone mai ferite de aerul rece de Carpați, maximele vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, iar pe alocuri chiar ușor mai ridicate.

Vânt puternic și ninsori viscolite

Pe lângă precipitații, un alt element important al episodului de iarnă va fi vântul. Acesta se va intensifica începând din 24 decembrie și va rămâne activ până în seara zilei de 25 decembrie, cu rafale care pot ajunge, în general, la 45–50 km/h, mai ales în regiunile sudice și sud-estice.

Din cauza pătrunderii unui val de aer polar, în sudul Moldovei, dar și pe alocuri în Muntenia și Oltenia, ninsoarea ar putea fi viscolită, reducând temporar vizibilitatea.

Vremea în Capitală

Schimbarea vremii se va simți și în București, unde miercuri, 24 decembrie, cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate ploi temporare. Noaptea, în intervalul 24/25 decembrie, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări spre finalul intervalului. Temperatura maximă va urca până la aproximativ 3 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la -2 sau -1 grad.

În ziua de Crăciun, vremea va deveni rece pentru această perioadă: cerul va rămâne noros, este posibil să ningă slab în primele ore ale zilei, iar temperatura maximă nu va depăși -1 grad, cu minime care vor coborî până la -6 grade Celsius.

Meteo

