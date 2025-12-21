Președintele Expert Forum, despre referendumul propus de Nicușor Dan pentru magistrați: „Catastrofală idee”

Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, a declarat duminică, 21 decembrie, că rezultatul referendumului dedicat magistraților, propus de președintele Nicușor Dan, va fi „90% pro‑CSM”, argumentând că instituția „le-a apărat salariile și pensiile”.

În cadrul unor declarații de presă susținute la Cotroceni, Nicușor Dan a anunțat că va crea un referendum dedicat magistraților, în care vor avea de răspuns la întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Și, față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: «Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?»

Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme”, a transmis președintele.

Sorin Ioniță a numit acest referendum o idee „catastrofală”.

„Crede cineva că rezultatul ar fi altceva decât 90% pro-CSM? Fiindcă le-a apărat salariile și pensiile. Care angajați își demontează un sindicat așa eficient? Dar oricum nu ajungem acolo, ideea pică la CCR, asta în caz că reușește cineva să găsească o lege pe care s-ar putea face”, a comentat expertul în politici publice pe Facebook.