Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
Video Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra

Publicat:

Un zbor low-cost de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București către Londra Luton, a decolat cu doar șapte pasageri la bord, o situație extrem de rară pe una dintre cele mai aglomerate rute aeriene dintre România și Marea Britanie.

FOTO: Captură Video / Tik Tok
FOTO: Captură Video / Tik Tok

În mod obișnuit, cursele dintre București și Londra sunt aproape complet ocupate, indiferent de sezon. De această dată însă, la poarta de îmbarcare s-au prezentat doar șapte persoane, restul locurilor din aeronavă rămânând neocupate. Raportul dintre pasageri și echipaj a fost aproape egal, având în vedere că astfel de aeronave sunt deservite, de regulă, de șase-șapte membri ai echipajului.

Momentul a fost surprins de unul dintre românii aflați la bord, care a filmat interiorul avionului înainte de decolare. „Suntem doar șapte pasageri în avion. Aștia suntem toți. Eu n-am mai pomenit așa ceva în viața vieților mele”, spune acesta în înregistrarea devenită virală pe rețelele sociale.

Videoclipul, postat pe TikTok în 20 decembrie, a strâns aproape 300.000 de vizualizări. Mai mulți români au explicat situația în comentarii, arătând că, în perioada sărbătorilor de iarnă, fluxul principal de pasageri este dinspre Vest către România, mulți membri ai diasporei revenind acasă pentru Crăciun și Anul Nou.

În schimb, zborurile din România către marile orașe europene, inclusiv Londra, au un grad de ocupare mult mai scăzut. „De sărbători cam așa este. Avionul pleacă aproape gol din România, iar la întoarcere este plin sau chiar cu overbooking”, au scris utilizatori care spun că au trăit situații similare în anii anteriori.

Marea Britanie găzduiește una dintre cele mai mari comunități de români din diaspora. Potrivit unei estimări din ianuarie 2023, aproximativ 1,4 milioane de cetățeni români locuiesc în Regatul Unit, dintre care aproape 500.000 în zona metropolitană a Londrei.

