search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Viktor Orban, declarație surprinzătoare: „Să nu existe nicio îndoială. Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu.

Premierul Ungariei, Viktor Orban. FOTO: Inquam Photos/Simion Tătaru
Premierul Ungariei, Viktor Orban. FOTO: Inquam Photos/Simion Tătaru

Declarațiile au fost făcute în cadrul „turneului național” prin care liderul ungar își mobilizează susținătorii înaintea alegerilor viitoare, considerate de analiști drept cele mai dificile pentru Orban din ultimii 15 ani, pe fondul unei opoziții mai consolidate.

„Să nu existe nicio îndoială: prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Așadar, colapsul Ucrainei nu este în interesul Ungariei, iar noi trebuie să facem mult pentru a preveni acest lucru”, a transmis Victor Orban, potrivit Euronews.

Potrivit sursei citate, premierul ungar a comparat situația geopolitică cu piața imobiliară, susținând că valoarea unui teren este influențată nu doar de starea proprie, ci și de condiția și stabilitatea vecinilor.

„Oamenii de la țară – și speculatorii imobiliari – înțeleg foarte bine că valoarea terenului tău nu este influențată doar de starea acelui teren, ci și de starea terenului vecin și de cine locuiește acolo”, a declarat Orban.

Declarațiile vin în contextul în care Viktor Orban continuă să adopte o poziție ambiguă față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Cu o zi înainte, premierul ungar a afirmat că „este greu de spus cine a atacat pe cine”, o afirmație care contrazice poziția oficială a Uniunii Europene și a majorității comunității internaționale, care recunosc Rusia drept agresor.

Orban și-a reiterat, totodată, opoziția față de sprijinul militar acordat Kievului, susținând că ajutorul occidental nu face decât să prelungească conflictul și nu servește intereselor Ucrainei. Această poziție a fost constant criticată de aliații europeni și nord-atlantici ai Ungariei.

În plan european, Ungaria, alături de Slovacia și Cehia, a decis să nu participe la programul de finanțare destinat Ucrainei, consolidând un bloc de state sceptice față de sprijinul extins pentru Kiev.

Decizia survine într-un moment delicat pentru Uniunea Europeană, după ce liderii blocului comunitar nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea a peste 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
digi24.ro
image
Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii feminine care vor fi cerute de soție în 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
gandul.ro
image
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
mediafax.ro
image
Fratele lui Tavi Popescu l-a „trădat” pe fotbalistul de la FCSB! La ce echipă vrea să joace
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
digisport.ro
image
Se cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan după anunțul privind referendumul pe justiție și demiterea CSM
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
observatornews.ro
image
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere, în discuții intense. Unde au fost surprinși
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Test festiv de perspicacitate. Găseşte repede cei 7 elfi ascunşi în imaginea de Crăciun
playtech.ro
image
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
digisport.ro
image
Citricele din magazinele României sunt neconforme consumului uman. Revolta lui Paul Anghel, director general în cadrul ANPC
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
'Se stinge Soarele' pentru 6 minute, omenirea rămâne în beznă în plină zi. Europa se pregătește pentru o...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Sondaj CURS: Georgescu și Simion, pe primele locuri în topul încrederii. Popularitatea lui Bolojan s-a prăbușit
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Archie și Lilibet, alături de părinții lor într-o imagine inedită de familie! Prințul Harry și Meghan Markle dau o veste mare

Click! Pentru femei

image
Punctul zero al anului, 21 decembrie 2025. Ce aduce Solstițiul pentru fiecare zodie

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică