Viktor Orban, declarație surprinzătoare: „Să nu existe nicio îndoială. Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul „turneului național” prin care liderul ungar își mobilizează susținătorii înaintea alegerilor viitoare, considerate de analiști drept cele mai dificile pentru Orban din ultimii 15 ani, pe fondul unei opoziții mai consolidate.

„Să nu existe nicio îndoială: prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Așadar, colapsul Ucrainei nu este în interesul Ungariei, iar noi trebuie să facem mult pentru a preveni acest lucru”, a transmis Victor Orban, potrivit Euronews.

Potrivit sursei citate, premierul ungar a comparat situația geopolitică cu piața imobiliară, susținând că valoarea unui teren este influențată nu doar de starea proprie, ci și de condiția și stabilitatea vecinilor.

„Oamenii de la țară – și speculatorii imobiliari – înțeleg foarte bine că valoarea terenului tău nu este influențată doar de starea acelui teren, ci și de starea terenului vecin și de cine locuiește acolo”, a declarat Orban.

Declarațiile vin în contextul în care Viktor Orban continuă să adopte o poziție ambiguă față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Cu o zi înainte, premierul ungar a afirmat că „este greu de spus cine a atacat pe cine”, o afirmație care contrazice poziția oficială a Uniunii Europene și a majorității comunității internaționale, care recunosc Rusia drept agresor.

Orban și-a reiterat, totodată, opoziția față de sprijinul militar acordat Kievului, susținând că ajutorul occidental nu face decât să prelungească conflictul și nu servește intereselor Ucrainei. Această poziție a fost constant criticată de aliații europeni și nord-atlantici ai Ungariei.

În plan european, Ungaria, alături de Slovacia și Cehia, a decis să nu participe la programul de finanțare destinat Ucrainei, consolidând un bloc de state sceptice față de sprijinul extins pentru Kiev.

Decizia survine într-un moment delicat pentru Uniunea Europeană, după ce liderii blocului comunitar nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea a peste 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina.