Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
„România - stat de drept sau nu?” Mesajul dur al unui membru CSM după anunţul lui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în justiţie

Publicat:
Ultima actualizare:

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, califică demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum în Justiţie drept inadmisibil într-un stat democratic.

Alin Ene critică declaraţiile lui Nicuşor Dan. FOTO: Facebook/Alin ENE
Alin Ene critică declaraţiile lui Nicuşor Dan. FOTO: Facebook/Alin ENE

Declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan referitoare la organizarea unui referendum în Justiție au generat prima reacție oficială din interiorul Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul Alin Ene, membru CSM, a criticat dur ideea lansată de șeful statului, susținând că aceasta contravine principiilor fundamentale ale statului de drept și separației puterilor în stat.

 „Nu exista niciun temei de drept care să permită președintelui țării organizarea unui «referendum în cadrul corpului magistraților» pentru «plecarea CSM»", a scris acesta.

Într-un mesaj distribuit duminică, 21 decembrie, pe pagina sa de Facebook, magistratul își începe postarea cu întrebarea: „România - STAT DE DREPT sau NU?”, punctând încă de la început gravitatea situației pe care o vede în contextul declarațiilor prezidențiale.

Judecătorul Alin Ene subliniază că nu există niciun fundament legal care să permită președintelui României organizarea unei consultări în rândul magistraților pentru schimbarea conducerii CSM şi atrage atenția că un asemenea demers ar reprezenta o încălcare evidentă a separației puterilor în stat, făcând o comparație sugestivă.

„Pentru a înțelege mai uşor încălcarea separației puterilor în stat, e ca și cum Justiția ar organiza un referendum național pentru demiterea Președintelui României ori pentru dizolvarea Parlamentului”, a explicat el.

Dincolo de legalitate, magistratul pune sub semnul întrebării și eficiența unui astfel de referendum, chiar și în ipoteza în care ar avea loc. Potrivit acestuia, o asemenea consultare nu ar face decât să confirme lipsa de susținere reală pentru inițiativa prezidențială.

„Chiar dacă s-ar realiza o atare consultare, aceasta nu ar conduce decât la o nouă dezamăgire pentru preşedinte, deja dezamăgit că din 885 (nu 1000) de semnatari ai unei petiții care susține libertatea de exprimare (din care majoritatea covârșitoare procurori și pensionari), doar 20 au vrut să se întâlnească cu acesta”, mai spune Alin Ene.

În opinia sa, situația ar fi fost prezentată eronat președintelui de către consilierii săi, ceea ce ar fi dus la așteptări nerealiste și la concluzii greșite privind nemulțumirea magistraților față de CSM: „Probabil sfătuitorii pe justiție i-au prezentat acea listă denaturat, drept magistrați nemulțumiți de CSM, și de acolo încrederea oarbă și speranțele deșarte”.

În acest context, Alin Ene reamintește și cadrul legal clar în care pot fi revocați membrii Consiliului Superior al Magistraturii, subliniind că o astfel de decizie aparține exclusiv Adunărilor Generale ale judecătorilor, nu președintelui României.

Membrii CSM «pleacă de urgență» doar dacă Adunările Generale ale judecătorilor (nu vorbim de procurori, trecuți în plan secund de președinte) decid revocarea acestora. Deci sigur nu atunci când vrea un om, fie el chiar și Preşedintele țării”, punctează el, insistând asupra faptului că lipsa atribuțiilor președintelui în organizarea și administrarea Justiției reprezintă chiar una dintre garanțiile esențiale ale statului de drept.

În finalul mesajului, judecătorul Alin Ene lansează o reflecție mai amplă asupra democrației și a raportului dintre puterile statului, propunând, într-o notă ironică, extinderea ideii de referendum și asupra celorlalte instituții.

„Dacă tot pornim pe drumul plebiscitului, poate ar trebui să renunțăm la discriminare și să tratăm toate puterile statului în mod similar.

Așadar, pe când un referendum pentru a stabili dacă Guvernul, Parlamentul și Preşedintele României se mai bucură de susținerea poporului?”,întreabă el ironic, continuând: „Până atunci, a se nota că asemenea declarații și demersuri sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic”.

Deci întrebarea este foarte simplă: ce viitor vrem pt România? Ne dorim democrație, stat de drept, UE? Sau o luăm în direcția opusă? Nu există un răspuns corect. Majoritatea decide, cât încă mai suntem o democrație”, îşi încheie Alin Ene pledoaria.

Reacţia judecătorului Alin Ene vine după ce, în cadrul unei conferinţe organizate duminică, 21 decembrie, înainte de consultările anunţate pentru luni, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va organiza un referendum dedicat magistraţilor. El şi-a motivat decizia prin faptul că, după dezvăluirile Recorder privind abuzurile din justiţie, la solicitatarea sa, a primit sute de pagini de materiale de la oameni din sistem în care erau sesizate probleme legate de modul cum funcţionează instanţele în România.

Singura întrebare a referendumului la care vor trebui să răspundă magistraţii este „Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”, a precizat preşedintele Nicuşor Dan.

