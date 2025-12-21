search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
Ciprian Ciucu, după discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe: Soluții de urgență pentru Termoenergetica și STB

Publicat:

Ciprian Ciucu a semnalat duminică, la Guvern, situația financiară „extrem de gravă” a primăriei municipiului București. De asemenea, a discutat cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, măsuri urgente pentru salvarea Termoenergetica și asigurarea unei finanțări corecte pentru Capitală începând din 2026.

Ciprian Ciucu, întâlnire cu premierul Bolojan și ministrul Nazare FOTO: FB
Ciprian Ciucu, întâlnire cu premierul Bolojan și ministrul Nazare FOTO: FB

Am avut în această seară o ședință de lucru la Guvern cu domnul Prim-ministru Ilie Bolojan și cu domnul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. I-am informat cu privire la situația financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului București și a cauzelor (care țin de istoria recentă) care ne-au dus aici”, a transmis Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. 

Ciprian Ciucu a explicat că, în ultimii trei ani, PMB a pierdut peste 2 miliarde de lei din cauza unor decizii guvernamentale:

  1. Reducerea, în anii 2024 și 2025, a sumelor colectate din impozitul pe venit ce pot fi redistribuite către autoritățile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (de exemplu, impozitul pe venit din pensii). „Acești bani NU au mai ajuns în București, Guvernul i-a folosit pentru altceva”, a precizat Ciucu.
  2. Alocarea unor cote inferioare PMB comparativ cu primăriile sectoarelor, deși Capitala are responsabilitatea operării serviciilor majore de utilitate publică, precum termoficarea și transportul public.

Pe termen foarte scurt, susține primarul Ciprian Cicu, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuare, Guvernul va crea un spațiu suplimentar pentru un împrumut modic. De asemenea, am discutat și de un mecanism prin care PMB preia Elcen pe parcursul anului viitor, dar cât mai repede. 

Ciucu a precizat că datoria curentă a PMB către societățile municipale depășește 2,1 miliarde de lei, sumă care corespunde aproximativ fondurilor care nu au mai ajuns la Capitală din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani.

„Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureștiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB și Termoenergetica. Să vă dau două cifre pentru a înțelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil! Am spus ieri ca datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăți plus altele, nu am mai adăugat și datoriile lor către furnizorii lor)”, a dezvăluit Cicu.

Primarul general al Capitalei susține că s-a ajuns în această situație din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani.

„Este, cu aproximație, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat. Evident, nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine!”, a concluzionat Ciucu.

București

