Video Bărbat bătut de un angajat al unui centru pentru persoanele cu dizabilități din Bihor. S-a deschis o anchetă disciplinară

Un angajat al unui centru de îngrijire pentru persoane cu dizabilități din județul Bihor a fost filmat în timp ce agresa un beneficiar al instituției. Scenele violente au fost publicate în noaptea de duminică spre luni pe un grup de Facebook. Angajatul este acum cercetat disciplinar.

În filmare se observa cum bărbatul lovește în mod repetat un beneficiar căzut la pământ, pe jumătate dezbrăcat. Conform primelor informații, incidentul ar fi avut loc în timpul unei altercații între doi rezidenți, iar angajatul ar fi intervenit pentru a calma spiritele, însă a recurs la violență.

Sursa video: Digi24

Conducerea centrului a reacționat imediat după apariția imaginilor și a dispus declanșarea unei cercetări disciplinare. Reprezentanții instituției au precizat că angajatul nu mai are voie să se apropie de beneficiari sau să își desfășoare activitatea până la finalizarea anchetei, care ar putea duce la desfacerea contractului său de muncă.

Centrul de îngrijire se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor, care a anunțat, la rândul său, că verifică circumstanțele în care s-a produs incidentul și modul în care personalul a intervenit.