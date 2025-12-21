Fost membru al CSM, derapaj după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”

Avocatul Adrian Toni Neacşu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a precizat duminică, 21 decembrie, că președintele Nicușor Dan nu poate face referendum în Justiţie şi nu poate demite CSM. Acesta a afirmat că este „nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”.

Duminică, în cadrul unor declarații de presă susținute la Cotroceni, Nicușor Dan a anunțat că va crea un referendum dedicat magistraților, în care vor avea de răspuns la întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Și, față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: «Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?»

Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme”, a transmis președintele.

Ulterior, fostul judecător Toni Neacșu a transmis pe Facebook că preşedintele Nicușor Dan nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite CSM.

„Când să-l laud şi eu pe Nicuşor Dan (şi am avut dreptate pe fond, problemele sesizate sunt acelea de care am zis), acesta a luat-o razna! Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii.

E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”, scrie Adrian Toni Neacşu pe Facebook.

Fostul judecător şi membru CSM consideră că „chiar astăzi preşedintele CSM are obligaţia să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea conflictului creat prin aceste declaraţii de intenţii”.