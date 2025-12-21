search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
Incident șocant la bordul unui avion. O familie, acuzată că a îmbarcat cadavrul bunicii de 89 de ani. „Este în regulă, este doar obosită"

Publicat:

Un zbor EasyJet a fost oprit înainte de decolare după ce o pasageră în vârstă de 89 de ani a fost găsită moartă la bord, iar familia acesteia este acuzată că a încercat să o transporte astfel, pretextând că doarme.

Avionul a fost oprit e la decolare şi a întârziat 12 ore. FOTO: EasyJet
Avionul a fost oprit e la decolare şi a întârziat 12 ore. FOTO: EasyJet

Un zbor al companiei EasyJet programat să plece din Malaga spre Londra Gatwick a devenit scena unui incident incredibil, după ce unii pasageri acuză o familie britanică ar fi urcat-o la bordul aeronavei pe bunica lor, o femeie de 89 de ani, în ciuda faptului că aceasta ar fi fost deja decedată.

Daily Mail citează martori care au povestit că femeia a fost adusă în avion într-un scaun cu rotile de către cinci membri ai familiei. Când angajații aeroportului au întrebat despre starea ei, rudele ar fi spus că „este în regulă, este doar obosită”, unul dintre ei efirmând chiar că situaţia este sub control pentru că este medic.

La început, planul familiei a părut să funcționeze, iar femeia a fost așezată într-un loc la spatele avionului. Cu toate acestea, cu puțin înainte ca aeronava să decoleze, personalul de la bord a observat ceva suspect și a semnalat situația. S-a revenit la poarta de îmbarcare și, după verificări, s-a constatat că femeia nu mai prezenta semne vitale, astfel că avionul a fost oprit înainte de a părăsi pista și au fost alertate autoritățile spaniole.

Din cauza acestui incident, avionul, care ar fi trebuit să plece joi, la ora 11:15, a decolat abia 12 ore mai târziu, ceea ce i-a făcut pe pasageri să-şi manifeste nemulţumirea şi indignarea nu doar privind întârzierea, ci şi modul în care a fost posibil ca nimeni din personalul de la sol să nu observe că în cărucior era, de fapt, un cadavru.

 „Ce-au gândit astăzi angajaţii easyJet de la sol? Au întrebat familia de cinci ori dacă femeia se simte bine, dar era clar că nu era aşa!”, a povestit o pasageră, Petra Boddington, precizând că, la prima vedere, femeia părea „deja decedată într-un scaun cu rotile.

„De ce i s-ar fi permis să urce la bordul avionului şi să perturbe planurile tuturor?... Doar pentru a scuti familia de costurile repatrierii? Dacă aş fi fost beată, nu m-ar fi lăsat să urc la bord, dar se pare că, dacă eşti mort, nu e nicio problemă”, şi-a manifestat ea indignarea.

Alţi martori au declarat, de asemenea, că femeia era sprijinită de rude doar ca să nu cadă, sugerând că este posibil să fi fost moartă înainte de îmbarcare.

 „Am văzut-o când a fost urcată în avion; cineva îi ţinea capul când au trecut pe lângă mine! Un medic de la bord a confirmat că era deja moartă când au aşezat-o”, a scris pe reţelele sociale o altă pasageră, Tracy-Ann Kitching.  

Ce spune EasyJet

Compania aeriană EasyJet a oferit propria versiune a evenimentelor, respingând ideea că personalul său ar fi permis rudelor să urce un cadavru la bord.

Reprezentanții companiei au explicat că femeia avea un certificat medical valabil care atesta că este „aptă pentru zbor” (fit to fly) și că, potrivit acestui document, era în viață la momentul îmbarcării.

În comunicat oficial EasyJe precizează că zborul a fost oprit „din cauza unui pasager care avea nevoie de asistenţă medicală urgentă”, şi că, deși a fost întâmpinat de serviciile de urgenţă la sol, a decedat ulterior.

Garda Civilă din Malaga a confirmat, de asemenea, că forțele de ordine au intervenit la aeronava oprită și că femeia a fost declarată moartă în interiorul avionului înainte de plecare.

Transportul cadavrelor prin zboruri comerciale implică proceduri stricte, certificate oficiale și, de obicei, se face separat prin zboruri cargo, în sicriu sigilat.

