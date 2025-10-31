search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce viața medicilor din România este amenințată de suprasolicitare. Explicațiile unui șef de la Urgențe: „O medicină a dezastrului în care cererea depășește oferta”

0
0
Publicat:

Medicii, mai ales cei de la Urgențe, spun că suprasolicitarea personalului din spitalele românești este o problemă tot mai acută care poate da naștere la tragedii, precum cea de la Spitalul din Buzău. Iar factorii sunt numeroși, de la numărul de pacienți la presiunea societății.

Unitate Primiri Urgente. Foto: Adevărul.
Unitate Primiri Urgente. Foto: Adevărul.

Cazul Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 de ani de la Spitalul din Buzău, găsită moartă marți dimineață în camera de gardă, a readus în prim plan o problemă serioasă întâlnită în multe spitale din România, mai ales la secțiile foarte aglomerate, cu multe prezentări și intervenții medicale: suprasolicitarea personalului. La Unitățile de Primiri ale Urgențelor, în multe spitale, numărul pacienților este tot mai mare, iar cel al medicilor insuficient. La toate acestea, mărturisesc angajați din sistemul sanitar, se adaugă presiunea timpului, a aparținătorilor și a societății în general, care parcă ar vâna potențialele erori ale medicilor. În aceste condiții, adaugă medicii, oricând se poate întâmpla o tragedie, iar unul dintre angajați poate sucomba la locul de muncă pe fondul oboselii și al stresului.

„O medicină a dezastrului în care cererea depășeșete practica oferta”

Ramona Guraliuc este medic șef al Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani, cea mai mare unitate sanitară cu paturi din Moldova. Ea spune că suprasolicitarea personalului este o realitate a sistemului sanitar românesc și poate oricând să aibă consecințe dramatice:

„Riscul suprasolicitării, după cum vedeți și dumneavoastră în mass-media, poate să fie o cauză a unui deces care survine spontan la un medic. Fără ca acesta să știe că are o patologie asociată, mai exact comorbidități. Și atunci oboseala, suprasolicitarea, stresul, tot ce înseamnă activitate medicală care depășește un nivel normal, ca să spun așa, și care depinde de la individ la individ, duce la tragedii subite”, precizează medicul Ramona Guraliuc.

Iar una dintre principalele cauze ale suprasolicitării este un raport disproporționat, mai ales la Urgențe, între numărul tot mai mare de pacienți și efectivul redus al personalului, în special medical. 

„O să vorbesc prin prisma medicului care efectuează activitate în serviciul medical de urgență, care, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai solicitate specializări care există acum în domeniul medical. Suprasolicitarea aceasta intervine și din cauza numărului mare de pacienți pe care îl examinăm în 24 de ore, mai mult decât se examina înainte. Și atunci ne confruntăm odată cu numărul mic de cadre medicale, cu numărul mare de pacienți care ne asaltează serviciul de urgență și  facem o medicină a dezastrului în care cererea depășește practic oferta. Sperăm ca lucrurile acestea să fie rezolvate încetul cu încetul și sperăm să nu ajungem să fim în colaps din punct de vedere al corpului medical”, adaugă medicul șef de la UPU „Mavromati”. Conform statisticilor, în spitalele din România, este un deficit crunt de medici. Mai precis, ar mai fi nevoie de încă 30.000 de medici și asistente pentru a se asigura optimul de funcționare. Cele mai afectate sunt spitalele din provincie, fiindcă majoriatea medicilor preferă centrele universitare.

Peste jumătate din cei 55.000 de medici care au drept de liberă practică lucrează în București și în alte cinci județe din țară cu spitale universitare. În restul unităților medicale este criză de radiologi, specialiști în terapie intensivă, Urgențe și alte domenii. În consecință, în spitalele cu personal medical redus și număr mare de pacienți, riscul suprasolicitării este uriaș. În județe cu multă populație rurală care trăiește în comune fără medic de familie sau unități sanitare aproapiate, precum Botoșani, cei mai mulți dintre săteni ajung direct la Urgențe, ducând la o avalanșă de prezentări. Șefa UPU de la Botoșani spune că numărul de pacienți va crește și mai mult după eliminarea statutului de coasigurat. Într-un județ cu numeroase probleme sociale precum Botoșaniul înseamnă mai mulți oameni veniți să se trateze pentru orice la Urgențe.

„Și numărul pacienților a crescut și cred că va crește fix din aceste motive care din punct de vedere legislativ au fost puse în practică. Adică coasigurații sau cei care nu au asigurări de sănătate nu pot beneficia de îngrijiri în faza prespitalicească în cabinetele individuale ale medicului de familie. Și atunci un număr care este scăzut de cadre medicale superioare și aici mă refer la medici, dar și la asistenți, pentru că odată cu creșterea numărului noi funcționăm ca un lanț al supraviețuirii, suntem verigi care construim un lanț. Și dacă una este suprasolicitată evident că va duce la o funcționare defectuoasă a acestui lanț”, spune Ramona Guraliuc.

Citește și: Drama unui mare spital de urgență din Capitală care intră în colaps. „Nu ai cum să obligi un medic să lucreze acolo unde nu vrea”

„Să nu uităm că medicul este și el un om ca toți ceilalți”

Pe lângă factorul personal subdimensionat, medicii spun că un alt motiv al suprasolicitării este presiunea tot mai mare din ultimii ani asupra corpului sanitar din spitale. Este vorba, mai ales, despre aparținătorii pacieținilor. În unele cazuri, spun medicii, aceștia își doresc timpii nerealiști de intervenție raportați la problemele de sănătate constatate. Și asta în condițiile în care sunt destui oameni în stare gravă care necesită intervenție imediată. Nu în ultimul rând, personalul medical spune că există și o presiune mediatică, centrată pe potențialele greșeli ale asistenților sau medicilor.

„Totul trebuie să se întâmple într-un timp foarte scurt, apoi sunt amenințările, presiunea mediatică asupra corpului medical. Conduitele medicale care au fost din punctul de vedere al unora defectuoase au ajuns generalizate la întreg corpul medical. Și acestea duc la creșterea presiunii care apasă asupra medicului, a asistentului, a infirmierului, a omului care lucrează în spital și care, după cum constantați și dumneavoastră poate să se ajungă la un final nefericit. Să nu uităm un lucru, medicul este și el un om ca toți ceilalți, dar de la care câteodată așteptările sunt mai mult decât normale”, adaugă medicul botoșănean. Suprasolicitarea este o realitate a oamenilor care lucrează în secțiile de Urgență din toată lumea. De exemplu, Petri Aspegren, lector la Universitatea de Științe Aplicate Oulu din Finlanda și fost paramedic, spune că de multe ori consecințele suprasolicitării medicilor în condiții de stres și presiune mare pot duce la probleme de sănătate fizică și mentală, „multiple și complexe”.

„În îngrijirea de urgență, de exemplu, munca implică expunerea la moarte, suferință umană, violență și amenințarea cu violența, ceea ce este extrem de traumatizant, cu riscul ca aceasta să poată duce la tulburare de stres posttraumatic(...). Oamenii aflați în aceste situații simt adesea un sentiment de neputință și lipsă de speranță. Acestea sunt reacții normale, însă încercările de a le suprima și evita nu fac decât să înrăutățească lucrurile. Prin urmare, este important ca cei a căror muncă implică gestionarea unor situații dificile să aibă un spațiu sigur pentru a-și împărtăși experiențele și pentru a se exprima ca ființe umane”, precizează Petri Aspegren pentru Organizația Mondială a Sănătății. 

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
digi24.ro
image
Statul român, mai lacom decât cele maghiar și bulgar la taxele pe benzină. Cât ajunge la buget din fiecare litru cumpărat
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
mediafax.ro
image
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
observatornews.ro
image
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce înseamnă când centrala pornește și se oprește des. Ce problemă costisitoare pot ascunde instalațiile vechi
playtech.ro
image
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apropiații își iau rămas-bun de la Ștefania Szabo. Cuvintele îndurerate rostite de colegi la căpătâiul acesteia: „Uită-te la ea...”
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Femeile vor intra în armată
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
click.ro
image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Ce are de îndurat Kate în mariajul cu William. Cu siguranță că escapada lui cu un model nu i-a picat deloc bine prințesei!

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?