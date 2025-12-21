Documente din ancheta FBI asupra lui Epstein conțin detalii sordide despre instrucțiunile acestuia pentru furnizorii de minore

Note de anchetă ce descriu în detaliu preferințele lui Jeffrey Epstein pentru minore de anumite naționalități se numără printre documentele publicate vineri de Departamentul de Justiție, relatează The Guardian.

Aceste documente dezvăluie natura întunecată a acțiunilor lui Epstein și ale celor din jurul său, în contextul eforturilor acestora din urmă de a recruta tinere și fete minore pentru defunctul finanțator căzut în dizgrație. Notele din ancheta FBI fac parte din miile de pagini de documente făcute publice de către departamentul de justiție al SUA, care se confruntă deja cu critici datorită faptului că nu sunt publicate intergral și mult prea multe informații sunt anonimizate.

Documentul intitulat EFTA00004179 poartă antentul unor probe oficiale ale FBI și conține 13 pagini de note de investigație scrise de mână pe baza unui interviu realizat pe 2 mai 2019. Subiectul interviului este redactat, la fel ca și o parte din conținut.

Totuși, temele sunt clar conturate: recrutarea fetelor, întâlniri de ordin sexual sub pretextul „masajelor” și preferințele specifice în ceea ce privește vârsta și naționalitatea.

„Prietenii unor prieteni [redactat]. Un grup brazilian mare. O perioadă disperată”, a declarat martorul, conform notițelor. „Rămânea fără fete.” Notițele îl menționează pe Epstein cu inițialele „JE”.

O fată din Republica Dominicană „cu pielea închisă la culoare” i-a fost adusă în această „perioadă disperată”, doar că „JE nu voia o fată spaniolă sau mulatră”, se arată în notițe. Inițialele persoanei care i-a procurat fetele minore lui Epstein sunt redactate în document. Această persoană i-a spus clientului său Epstein că „îi face rost de fete tinere”, dar acesta se plângea că acestea nu sunt conform preferințelor sale.

Martora a spus că nu știe sigur dacă Epstein l-a plătit pe furnizor pentru „serviciu”, dar că o plătise totuși pe fată.

Notele menționează un episod în care acesta a spus că nu poate pur și simplu să-i fie aduse fete care nu sunt pe placul său... i-a spus să continue să caute fete”.

„La un moment dat [redactat] l-am văzut cerându-i fetei un act de identitate”, se arată în notițe. „Voia să se asigure că aveau sub 18 ani pentru că nu le credea dat fiind [redactat] că a mai dat-o în bară aducând fete mai mari ca vârstă.”

Notițele conțin descrierile martorilor despre acte sexuale, cum ar fi cormportamentul lui Epstein în timpul acestora și faptul că își atingea victimele cu grosolănie.

Documentul conține fotografii ale unor fete descrise în notițe ca având între 14 și 17 ani - unele dintre acestea sunt pozate în bikini pe plajă. Notițele fac referire la locații din New York: „Apartamentul de pe strada 41” din Manhattan, locații din Rochester și Brighton Beach, New York, și un bal de absolvire a liceului.

Identitatea martorului nu este clară. Notițele coincid cu interesul cunoscut al lui Epstein pentru minorele braziliene.

Mărturia care a dus la condamnarea lui Epstein

Marina Lacerda, o imigrantă braziliană identificată drept „Victima minoră 1” în rechizitoriul federal, a fost un martor central care a vorbit public pentru prima dată în septembrie. Ea a detaliat abuzurile la care a fost supusă de Epstein încă de la vârsta de 14 ani și a dezvăluitși că l-a văzut pe Donald Trump cu Epstein de mai multe ori. Trump a negat că ar fi știut de abuzurile și traficul de minori ale lui Epstein.

Mărturia ei a dus în cele din urmă la inculparea lui Epstein. Epstein s-a sinucis ulterior într-o celulă de închisoare din New York, în 2019.

Jean-Luc Brunel, care a fondat o agenție de modeling cu sprijinul lui Epstein, a fost arestat în 2022 de autoritățile franceze sub suspiciunea de trafic și violare a unor minore. Brunel a fost acuzat că i-a furnizat lui Epstein peste 1.000 de fete și tinere în scopul unor relații sexuale.

În aprilie 2019, Brunel a vizitat o agenție din Brazilia cu care compania sa colaborase în trecut pentru a găsi noi modele pe care să le aducă în SUA, potrivit unei surse care l-a văzut la Brasilia. Ghislaine Maxwell, confidenta lui Epstein, condamnată pentru complicitate, ar fi fost, de asemenea, văzută în zonă după moartea lui Epstein.

Brunel s-a sinucis într-o închisoare pariziană pe 19 februarie 2022.