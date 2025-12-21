search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
Dennis Man, înjurat de un coleg, după o evoluție slabă. Românul are viață grea la PSV Eindhoven

În etapa a 17-a din Olanda (ultima a turului), PSV Eindhoven s-a deplasat astăzi la Utrecht, unde s-a impus cu 2-1. Titular la PSV, Dennis Man (27 de ani) a fost înlocuit la pauză, pe când tabela indica 1-0 pentru gazde. În locul lui a intrat Bajraktarevic, românul având o evoluție slabă.

Dennis Man are zile grele în Olanda FOTO Profimedia
Dennis Man are zile grele în Olanda FOTO Profimedia

Man are momente în care își arată indolența în joc, iar asta îi irită pe olandezi. În minutele de prelungire ale primei reprize, a avut loc un moment în care Man a fost certat de Joey Veerman, unul dintre cei mai importanți jucători ai formației din Eindhoven, care este pe punctul de a se transfera, având o cotă de piață importantă.

Veerman l-a înjurat pe român, moment surprins de camerele ESPN: „Du-te dracu'!”, notează cei de la voetbalzone.nl că i-a fi zis acesta. Este indiciul clar că, dacă la națională este lider și nu-i suflă nimeni în față, la formația de club, Man nu s-a impus.

Totul a început de la o fază în care românul a fost deposedat la marginea careului lui Utrecht, care a declanșat un contraatac periculos. În cele din urmă, Veerman s-a repliat și a reușit să repare situația, dar s-a arătat nemulțumit de Man.

Campioana PSV este lider, cu 46 de puncte, la mare distanță de locul 2, Feyenoord, care are 34 de puncte în 16 runde. Pe 3 este Ajax Amsterdam, cu 30 de puncte.

