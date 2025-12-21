Dennis Man, înjurat de un coleg, după o evoluție slabă. Românul are viață grea la PSV Eindhoven

În etapa a 17-a din Olanda (ultima a turului), PSV Eindhoven s-a deplasat astăzi la Utrecht, unde s-a impus cu 2-1. Titular la PSV, Dennis Man (27 de ani) a fost înlocuit la pauză, pe când tabela indica 1-0 pentru gazde. În locul lui a intrat Bajraktarevic, românul având o evoluție slabă.

Man are momente în care își arată indolența în joc, iar asta îi irită pe olandezi. În minutele de prelungire ale primei reprize, a avut loc un moment în care Man a fost certat de Joey Veerman, unul dintre cei mai importanți jucători ai formației din Eindhoven, care este pe punctul de a se transfera, având o cotă de piață importantă.

Veerman l-a înjurat pe român, moment surprins de camerele ESPN: „Du-te dracu'!”, notează cei de la voetbalzone.nl că i-a fi zis acesta. Este indiciul clar că, dacă la națională este lider și nu-i suflă nimeni în față, la formația de club, Man nu s-a impus.

Totul a început de la o fază în care românul a fost deposedat la marginea careului lui Utrecht, care a declanșat un contraatac periculos. În cele din urmă, Veerman s-a repliat și a reușit să repare situația, dar s-a arătat nemulțumit de Man.

Campioana PSV este lider, cu 46 de puncte, la mare distanță de locul 2, Feyenoord, care are 34 de puncte în 16 runde. Pe 3 este Ajax Amsterdam, cu 30 de puncte.