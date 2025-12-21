Horoscop luni, 22 decembrie. Berbecii și Leii trebuie să-şi tempereze impulsurile

Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de luni, 22 decembrie, pentru fiecare dintre cele 12 semne zodiacale, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent.

Berbec

Iubire - Sunteți imprevizibil, iritat și cei din jur nu știu cum să vă abordeze și atunci vă evită. Găsiți metode să vă calmați.

Sănătate - Dieta bogată în zaharuri sau alimente cu grad mare de grăsimi vă îngreunează ziua. Atenție la diabet!

Bani - E important să vă păstrați optimismul și realismul. Situația e asemănătoare cu o furtună .

Taur

Iubire - Orice schimbare la domiciliu o să fie pe placul partenerului care vă va susține la scenă deschisă. Mergeți la cumpărături.

Sănătate - Îmbrăcați-vă adecvat, nu de alta dar vă treziți că vă îngheață urechile și picioarele în stația de autobuz!

Bani - Ținta pe care v-ați stabilit-o nu e ușor de atins pentru că nu aveți resursele materiale necesare. Nu e momentul să faceți credite.

Gemeni

Iubire - Sunteți o companie plăcută și căutată și e favorabil acum să îmbunătățiți relațiile existente.

Sănătate - Liniștea emoțională și perspectiva optimistă vă oferă momentele de mulțumire dorite.

Bani - Activitățile speculative sunt indicate pentru sume sau investiții cu grad scăzut de risc.

Rac

Iubire - Alegeți să petreceți clipe cu persoane mai tinere care să vă provoace fizic și să vă pună creativitatea la încercare.

Sănătate - Curățenia interioară și exterioară vă captează timpul și energia.

Bani - Datoria este pe primul plan,găsiți soluții ușor, vă organizați programul și vă stabiliți corect prioritățile.

Leu

Iubire - Nevoia de a socializa e puternică. Mobilizați grupul de prieteni și stabiliți ce evenimente vă fac cu ochiul.

Sănătate - Cheia către starea de bine este echilibrul în dietă, între muncă și relaxare, și în relațiile cu cei dragi.

Bani - Dorința de a impresiona vă costă suplimentar și se dovedește o extravaganță care nu e necesară.

Fecioară

Iubire - E un moment de autoanaliză personală, sunteți mai individualist și ceva mai retras. Perechea vă respectă intimitatea.

Sănătate - O ieșire la munte în natură vă satisface curiozitatea de nou și diversitate și folosiți constructiv energia mentală.

Bani - Nu faceți cheltuieli peste limita bugetului, pentru că nu au intrat zilele în sac.

