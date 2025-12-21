search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop luni, 22 decembrie. Berbecii și Leii trebuie să-şi tempereze impulsurile

0
0
Publicat:

Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de luni, 22 decembrie, pentru fiecare dintre cele 12 semne zodiacale, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Sunteți imprevizibil, iritat și cei din jur nu știu cum să vă abordeze și atunci vă evită. Găsiți metode să vă calmați.

Sănătate - Dieta bogată în zaharuri sau alimente cu grad mare de grăsimi vă îngreunează ziua. Atenție la diabet!

Bani - E important să vă păstrați optimismul și realismul. Situația e asemănătoare cu o furtună .

Taur

Iubire - Orice schimbare la domiciliu o să fie pe placul partenerului care vă va susține la scenă deschisă. Mergeți la cumpărături.

Sănătate - Îmbrăcați-vă adecvat, nu de alta dar vă treziți că vă îngheață urechile și picioarele în stația de autobuz!

Bani - Ținta pe care v-ați stabilit-o nu e ușor de atins pentru că nu aveți resursele materiale necesare. Nu e momentul să faceți credite.

Gemeni

Iubire - Sunteți o companie plăcută și căutată și e favorabil acum să îmbunătățiți relațiile existente.

Sănătate - Liniștea emoțională și perspectiva optimistă vă oferă momentele de mulțumire dorite.

Bani - Activitățile speculative sunt indicate pentru sume sau investiții cu grad scăzut de risc.

Rac

Iubire - Alegeți să petreceți clipe cu persoane mai tinere care să vă provoace fizic și să vă pună creativitatea la încercare.

Sănătate - Curățenia interioară și exterioară vă captează timpul și energia.

Bani - Datoria este pe primul plan,găsiți soluții ușor, vă organizați programul și vă stabiliți corect prioritățile.

Leu

Iubire - Nevoia de a socializa e puternică. Mobilizați grupul de prieteni și stabiliți ce evenimente vă fac cu ochiul.

Sănătate - Cheia către starea de bine este echilibrul în dietă, între muncă și relaxare, și în relațiile cu cei dragi.

Bani - Dorința de a impresiona vă costă suplimentar și se dovedește o extravaganță care nu e necesară.

Fecioară

Iubire - E un moment de autoanaliză personală, sunteți mai individualist și ceva mai retras. Perechea vă respectă intimitatea.

Sănătate - O ieșire la munte în natură vă satisface curiozitatea de nou și diversitate și folosiți constructiv energia mentală.

Bani - Nu faceți cheltuieli peste limita bugetului, pentru că nu au intrat zilele în sac.

Citiţi predicţiile astrale complete aici.

Horoscop

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
digi24.ro
image
Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone”
stirileprotv.ro
image
George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”
gandul.ro
image
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
mediafax.ro
image
Fratele lui Tavi Popescu l-a „trădat” pe fotbalistul de la FCSB! La ce echipă vrea să joace
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
observatornews.ro
image
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei, Mihaela Rădulescu a mai primit o lovitură dură de la viață
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Mihaela Rădulescu, sfâşiată de durere la înmormântarea mamei. Marele absent de la tristul eveniment, vedetă nu a avut pe cine...
playtech.ro
image
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
digisport.ro
image
Se cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan după anunțul privind referendumul pe justiție și demiterea CSM
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
'Se stinge Soarele' pentru 6 minute, omenirea rămâne în beznă în plină zi. Europa se pregătește pentru o...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Hackerii au atacat Apele Române, sunt distrugeri masive. Ce se întâmplă cu barajele
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Archie și Lilibet, alături de părinții lor într-o imagine inedită de familie! Prințul Harry și Meghan Markle dau o veste mare

Click! Pentru femei

image
Punctul zero al anului, 21 decembrie 2025. Ce aduce Solstițiul pentru fiecare zodie

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică