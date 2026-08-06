O companie din Bihor livrează aproape toată energia produsă în sistemul național. Proprietarul: „Sunt motivat de patriotism”

Compania orădeană Valtryp, producător de volane și accesorii pentru centuri de siguranță destinate inclusiv unor mărci de lux precum Maybach și Bentley, a decis să livreze în sistemul energetic național aproape întreaga producție a propriului parc fotovoltaic, în contextul crizei energetice generate de nivelul scăzut al Dunării.

Fondatorul companiei, Valeriu Trip, spune că măsura este un răspuns la apelul premierului Ilie Bolojan privind reducerea consumului și creșterea aportului prosumatorilor în rețeaua națională.

„Dacă jumătate dintre noi ar fi atenți la ce spune Bolojan, criza energetică ne-ar costa mai puțin”, afirmă omul de afaceri pentru publicația eBihoreanul.

Fabrica, în concediu pentru a injecta mai multă energie în rețea

Valtryp, care se prezintă drept prima fabrică din Oradea independentă energetic și are contracte cu producători auto până în anul 2030, și-a trimis angajații în concediu de odihnă în perioada 31 iulie – 17 august. Astfel, consumul propriu al fabricii a fost redus la minimum, iar aproape toată energia produsă de parcul fotovoltaic este livrată în Sistemul Energetic Național.

Potrivit lui Valeriu Trip, compania injectează zilnic în rețea peste 1 MWh de energie electrică. Dacă înainte fabrica consuma o mare parte din producția proprie, în prezent aproape întreaga cantitate este direcționată către sistemul național.

„Importurile de energie înseamnă bani exportați”

Antreprenorul susține că diminuarea importurilor de energie este importantă pentru economia României.

„Toți banii pe care țara noastră îi plătește pe energia electrică importată înseamnă bani exportați, și cu cât energia pe care o consumăm este mai scumpă fiindcă o importăm, cu atât competitivitatea economiei noastre este mai scăzută”, spune Valeriu Trip.

Acesta afirmă că gestul său este motivat de responsabilitate și patriotism și îi încurajează și pe alți prosumatori să procedeze la fel.

Apel pentru reducerea consumului

Decizia companiei vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la populație și la mediul de afaceri să reducă voluntar consumul de energie și să contribuie la echilibrarea sistemului electric, în contextul secetei severe care a afectat producția hidroenergetică și a nivelului extrem de scăzut al Dunării.

În ultimele zile, mai multe companii și lanțuri de retail au anunțat măsuri de economisire a energiei, precum reducerea iluminatului publicitar, limitarea utilizării aparatelor de aer condiționat sau diminuarea consumului în orele de vârf. La rândul său, Primăria Oradea a anunțat reducerea programului iluminatului stradal și creșterea producției de energie la societatea de termoficare.