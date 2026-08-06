Va publica Ilie Bolojan declarația de avere a partenerei? Premierul evită un răspuns clar: „Am respectat întotdeauna legea”

Premierul interimar Ilie Bolojan a evitat un răspuns direct atunci când a fost întrebat dacă va publica declarația de avere a partenerei sale, după ce președintele Nicușor Dan a făcut publice documentele similare ale Mirabelei Grădinaru. Bolojan s-a limitat să spună că a respectat întotdeauna legea și că va continua să facă acest lucru.

Întrebat dacă, după exemplul oferit de președintele Nicușor Dan, va publica și declarația de avere a partenerei sale, Ilie Bolojan a evitat un răspuns tranșant.

„Să știți că de când sunt într-o funcție publică și de când a apărut legea privind declarația de interese sau de avere, am respectat întotdeauna legea și o voi respecta și în continuare”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Acesta nu a precizat dacă intenționează să facă publice documentele partenerei sale sau dacă va aștepta intrarea în vigoare a noilor prevederi legislative.

Nicușor Dan a publicat declarațiile partenerei sale

Cu o zi înainte, președintele Nicușor Dan a anunțat că a decis, împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, să publice declarațiile de avere și de interese ale acesteia.

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a transmis șeful statului într-un mesaj publicat pe platforma X.

Documentele, care cuprind informații privind bunurile, veniturile și conturile bancare ale Mirabelei Grădinaru, au fost făcute publice în aceeași zi în care Senatul a adoptat noua Lege a integrității.

Amendamentul care a stârnit controverse

Legea a fost modificată printr-un amendament depus de AUR și susținut de PSD, care extinde obligația de declarare și asupra partenerilor de viață ai demnitarilor, nu doar asupra soților și soțiilor.

Amendamentul a provocat dezbateri aprinse în Senat, fiind criticat de o parte a opoziției, care a susținut că noile prevederi ridică probleme privind protecția vieții private.

Potrivit formei adoptate de Senat, declarațiile de avere și de interese vor fi depuse în continuare la ANI, însă publicul nu va mai avea acces la valorile exacte ale bunurilor, veniturilor și datoriilor, acestea urmând să fie afișate pe intervale valorice.

Proiectul de lege reprezintă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă poate fi contestat la Curtea Constituțională înainte de promulgare.