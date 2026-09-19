Podul care nu duce nicăieri: gigantul de beton abandonat care a devenit atracție pentru turiștii în căutare de adrenalină

Un pod care nu duce nicăieri a fost abandonat înainte de a fi finalizat. Gigantul de beton, ridicat în urmă cu mai multe decenii ca parte a unui proiect rutier de amploare, se află astăzi în mijlocul vegetației și atrage turiști pasionați de aventură, escaladă și bungee jumping.

Podul care nu duce nicăieri Foto: Profimedia

Construcția este cunoscută sub numele de Viaductul Petrobras și se află în statul brazilian São Paulo. Privit de la distanță, viaductul pare o bucată uriașă de infrastructură abandonată în mijlocul junglei. Capătul construcției se pierde însă în vegetație, fără să existe drumul pentru care a fost proiectată.

Povestea viaductului începe în anii 1950, într-o perioadă în care Brazilia își extindea rapid rețeaua rutieră. Unul dintre obiective era dezvoltarea legăturilor dintre principalele regiuni ale țării, inclusiv a traseului dintre Rio de Janeiro și São Paulo, potrivit Blic.

Terenul a reprezentat însă o problemă majoră pentru constructori. Relieful muntos și pădurea densă făceau extrem de dificilă construirea unui drum obișnuit la nivelul solului.

În anii 1970, proiectul a fost reluat, într-o perioadă în care autoritățile braziliene investeau masiv în infrastructură și în dezvoltarea industriei.

Soluția aleasă a fost una neobișnuită: construirea unei porțiuni a drumului deasupra junglei.

Traseul planificat a urmat coridoarele folosite de compania petrolieră de stat Petrobras pentru întreținerea conductelor de gaze. De aici a venit și denumirea sub care construcția avea să fie cunoscută ulterior.

Lucrările au fost dificile. Muncitorii au trebuit să lucreze într-un mediu ostil, cu temperaturi ridicate, vegetație foarte densă și numeroase insecte. Viaductul proiectat avea aproximativ 300 de metri lungime și peste 40 de metri înălțime.

Construcția trebuia să aibă un rol important în noul traseu rutier și să contribuie la reducerea distanței dintre marile orașe braziliene cu peste 50 de kilometri.

Planurile au fost date peste cap de problemele economice cu care s-a confruntat Brazilia. În timp ce lucrările avansau, proiectul a fost oprit, iar schimbările intervenite în strategia de dezvoltare a rețelei rutiere au făcut ca viaductul să-și piardă utilitatea.

Noul traseu a fost redirecționat de-a lungul coastei, astfel că gigantul de beton nu a mai fost integrat în infrastructura rutieră pentru care fusese conceput.

Construcția a început să atragă aventurieri și pasionați de sporturi extreme

Viaductul a rămas neterminat și abandonat. În deceniile care au urmat, vegetația a crescut în jurul structurii, accentuând imaginea neobișnuită a unei construcții moderne pierdute în mijlocul naturii.

Paradoxal, abandonarea proiectului nu a însemnat și dispariția viaductului. Construcția a început să atragă aventurieri și pasionați de sporturi extreme, care au descoperit în structura masivă de beton un loc potrivit pentru activități care oferă senzații tari.

În prezent, turiștii ajung aici pentru escaladă și coborâri în rapel, iar bungee jumping-ul este una dintre activitățile asociate cu acest loc. Accesul către viaduct se face prin zone greu accesibile, iar ultima parte a drumului poate presupune deplasarea pe jos sau cu motocicleta prin vegetația densă.