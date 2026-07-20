 Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că „a îngropat economia României”. „Nu cred că a citit trei cărți în viața lui” | adevarul.ro
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Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că „a îngropat economia României”. „Nu cred că a citit trei cărți în viața lui”

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Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan l-a atacat dur, luni, pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că a afectat economia României și că a dus PNL într-o zonă a „neomarxismului”, relatează Mediafax.

FOTOO: Facebook
FOTOO: Facebook

Rareș Bogdan a susținut, în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, că actualul blocaj politic are costuri economice tot mai mari pentru România.

Liberalul a invocat costurile ridicate la care se împrumută statul român și a comparat România cu alte țări din regiune.

Gândiți-vă, pe un rating BBB negativ, este 6,89-7% și ia foarte greu bani din piață. În timp ce Albania se împrumută cu 4,95%, Serbia cu 6,01%, Ungaria cu 5,5%. România, cu 7%, nu reușește să se împrumute, să ia bani din piață”, a declarat europarlamentarul.

Bolojan tocmai a îngropat economia României, a omorât întreprinzătorii și HoReCa. Dacă mergeți pe litoralul românesc, rămâneți uimiți. E cel mai prost an din ultimii 15. Oamenii se plâng pentru că nu mai au bani să cheltuie. Plus creșterea impozitelor și taxelor”, a spus liberalul, scrie Mediafax. 

El a adăugat că situația este agravată de criza politică: „În momentul acesta avem un blocaj politic care ne costă economic foarte mult”.

Rareș Bogdan: Bolojan duce PNL „spre o zonă a troțkismului, neomarxismului”

Europarlamentarul l-a acuzat pe Bolojan și că schimbă orientarea doctrinară a PNL și îndepărtează partidul de valorile liberale și conservatoare.

Bolojan știți ce face acum? Duce PNL spre o zonă a troțkismului, neomarxismului, Școlii de la Frankfurt. Deci, în momentul ăsta, ceea ce face Bolojan cu PNL îl duce în zona Școlii de la Frankfurt, iar din punct de vedere al României, o duce la calificativul BBB negativ. Adică o declasează din punct de vedere financiar-economic”, a declarat europarlamentarul.

Atacuri după lansarea platformei liberal-conservatoare

Rareș Bogdan a reclamat că inițiatorii platformei liberal-conservatoare din PNL sunt atacați, în loc să fie invitați la discuții pentru găsirea unei soluții.

În loc să fim invitați să stăm de vorbă, de exemplu, să găsim o soluție, de azi-dimineață, pentru că am lansat această platformă liberal-conservatoare în interiorul Partidului Național Liberal, suntem atacați pe toate fronturile, de parcă am fi trădători de neam și țară”, a spus liberalul, mai scrie Mediafax.

Întrebat cine îi atacă, Rareș Bogdan a răspuns: „Toți lustruitorii soclului lui Ilie Bolojan. Deci oamenii ăștia fac o revoluție continuă. Ei nu-și dau seama că sunt într-o zonă a neomarxismului, a stângii radicale”.

„Eu nu cred că a citit trei cărți în viața lui”

Rareș Bogdan a susținut și că discursurile lui Ilie Bolojan nu ar fi scrise de acesta.

Scriitura i-o face doamna Aneta Bogdan. E doamna care a transformat Connex în Vodafone și este unul dintre specialiștii în comunicare din România, foarte bună, de altfel, care îi face scriiturile domnului Bolojan, că el nu-i în stare. Nu vă închipuiți că o fi vreun mare… Eu nu cred că a citit trei cărți în viața lui, doar le-a cumpărat”, a mai declarat Rareș Bogdan.

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