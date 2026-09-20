Carnagiul din inima financiară a Statelor Unite. Povestea unui atentat rămas neelucidat de peste un secol

Unul dintre cele mai misterioase atentate din istorie a avut loc pe 16 septembrie 1920, în Statele Unite. O încărcătură explozivă artizanală, plasată într-o căruță, a fost detonată chiar pe Wall Street, provocând un adevărat carnagiu. Nici până astăzi autoritățile americane nu au reușit să-i identifice cu certitudine pe autorii atentatului.

Carnagiul de pe Wall Street din 1920 Foto: wikipedia

16 septembrie 1920, Wall Street, New York. În apropierea prânzului, o căruță trasă de un cal oprește în fața U.S. Assay Office, instituția din subordinea Trezoreriei americane care se ocupa cu analiza și rafinarea metalelor prețioase. Vizavi, la numărul 23, se află sediul băncii J.P. Morgan & Co. Vizitiul coboară de pe capră și dispare în mulțime. Câteva minute mai târziu, o explozie zguduie centrul financiar al metropolei.

Atentatul avea să lase în urmă zeci de morți, sute de răniți și pagube considerabile. La 106 ani de la tragedie, identitatea autorilor nu a fost stabilită cu certitudine.

America, între prosperitate și tensiuni sociale

Încheiat în 1918, Primul Război Mondial a lăsat Europa devastată și a consolidat puterea economică a Statelor Unite. Industria americană furnizase aliaților cantități uriașe de armament, alimente și materii prime, iar împrumuturile acordate statelor europene transformaseră SUA dintr-o națiune debitoare într-un mare creditor internațional.

Începea deceniul cunoscut drept "Roaring Twenties", asociat cu dezvoltarea industriei, extinderea orașelor și schimbări profunde în viața socială. Prosperitatea nu avea însă să se instaleze imediat și nici să fie împărțită în mod egal.

Wall Street era deja un simbol al puterii financiare americane. La Bursa din New York se tranzacționau acțiunile marilor companii industriale și feroviare, iar în apropiere își aveau sediile instituții bancare influente, precum J.P. Morgan & Co.

Dincolo de acest centru al bogăției, societatea americană se confrunta cu dificultățile revenirii la economia de pace. Demobilizarea și întoarcerea militarilor la viața civilă puneau presiune pe piața muncii, într-o perioadă de nesiguranță economică și conflicte sociale.

Nici agricultura nu era ferită de probleme. În timpul războiului, numeroși fermieri se împrumutaseră pentru a cumpăra terenuri și utilaje, încurajați de cererea ridicată de alimente. Ulterior, reducerea cererii europene și scăderea prețurilor agricole i-au lăsat pe mulți cu datorii greu de plătit.

Tensiunilor economice li se adăuga teama de radicalismul politic, amplificată de Revoluția Bolșevică din Rusia. În perioada cunoscută drept "Spaima Roșie", comuniștii și anarhiștii erau percepuți ca o amenințare la adresa ordinii sociale. Suspiciunile se extindeau adesea asupra sindicatelor, militanților pentru drepturile muncitorilor și imigranților considerați apropiați de mișcările revoluționare.

Grevele și atentatele comise de grupări radicale alimentau această atmosferă. Revendicările sociale ajungeau astfel să fie confundate cu intențiile de răsturnare violentă a puterii.

Masacrul de pe Wall Street

Explozia s-a produs la ora 12.01, când străzile din jurul marilor instituții financiare se umpleau de angajați ieșiți în pauza de prânz. Încărcătura ascunsă în căruță a aruncat fragmente metalice în toate direcțiile, lovind trecătorii și clădirile din apropiere.

Potrivit prezentării publicate de FBI, peste 30 de oameni au murit pe loc, iar aproximativ 300 au fost răniți. Numărul deceselor a continuat să crească, pe măsură ce unii dintre răniți au murit din cauza leziunilor suferite.

Printre victime se numărau mesageri, stenografi, funcționari și brokeri, mulți dintre ei tineri. Explozia a spart ferestre, a avariat clădirile din jur și a devastat o mare parte din interiorul sediului băncii Morgan. În câteva clipe, o zi obișnuită de lucru se transformase într-o operațiune de salvare, cu răniți transportați de urgență la spital.

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Mulțimea a fost șocată de atentat Foto: FBI

La un minut după explozie, William H. Remick, președintele Bursei din New York, a suspendat tranzacțiile. Pagubele materiale au depășit două milioane de dolari la valoarea de atunci, sediul băncii J.P. Morgan fiind printre clădirile cele mai afectate.

În primele momente, cauza dezastrului era neclară. Una dintre explicațiile vehiculate era explozia unei conducte de gaz.

În această zonă aglomerată a Wall Street, supraviețuitorii au sărit în ajutorul răniților, alături de pompieri și polițiști. Un adolescent de 17 ani a transportat la spital 30 de persoane, folosind o mașină cu parbrizul spart, rămasă la fața locului. Polițiștii au rechiziționat automobilele din apropiere pentru a duce cât mai repede victimele la unitățile medicale.

Un atentat misterios

Pe măsură ce cercetările avansau, anchetatorii au ajuns la concluzia că explozia fusese provocată intenționat.

Căruța ar fi transportat aproximativ 45 de kilograme de dinamită și 230 de kilograme de contragreutăți din fontă, utilizate la ferestrele cu deschidere verticală. Încărcătura, declanșată de un mecanism de temporizare, a proiectat bucățile de metal în toate direcțiile, transformându-le în proiectile mortale. Calul și căruța au fost spulberate.

Locul și momentul exploziei i-au făcut pe anchetatori să suspecteze că țintele erau banca J.P. Morgan și, mai larg, centrul financiar american. Motivul atacului și identitatea autorilor rămâneau însă necunoscute.

O mașină distrusă de explozibil Foto: FBI

Operațiunile de salvare au întârziat cu câteva ore începerea investigației, iar curățarea zonei a dus la îndepărtarea unor probe care ar fi putut ajuta ancheta.

Bureau of Investigation, precursorul FBI, a audiat sute de persoane care se aflaseră în apropiere înaintea exploziei, în momentul producerii acesteia sau imediat după. Informațiile utile au fost însă puține. Descrierile vizitiului și ale căruței erau vagi și nu permiteau identificarea suspectului.

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Potrivit FBI, poliția din New York a reconstituit bomba și mecanismul de declanșare, fără să stabilească exact tipul explozibilului. Ancheta era îngreunată și de faptul că materialele folosite puteau fi procurate cu ușurință.

Anarhiștii, principalii suspecți

Cea mai promițătoare pistă a pornit de la patru manifeste găsite în zonă de un poștaș înaintea exploziei, dar aduse ulterior în atenția anchetatorilor. Redactate și tipărite rudimentar, acestea cereau eliberarea deținuților politici și amenințau cu moartea în cazul nerespectării solicitării. Erau semnate "Luptătorii Anarhiști Americani".

Manifestele semănau cu cele asociate unor atentate comise cu un an înainte de anarhiști italieni. Suspiciunile s-au îndreptat astfel către adepții lui Luigi Galleani, un militant anarhist italian cunoscut pentru susținerea violenței revoluționare.

Expulzarea lui Galleani din Statele Unite în anul precedent nu excludea implicarea adepților săi. Anchetatorii nu au reușit însă să adune dovezi care să confirme această ipoteză.

Biroul de Investigații a încercat să afle unde fuseseră tipărite manifestele, extinzând cercetările de-a lungul Coastei de Est, dar fără rezultat. Autorii atentatului nu au fost identificați, iar motivația exactă a atacului a rămas neclară.