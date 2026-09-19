 Orașul care l-a surprins pe Mircea Cărtărescu: „E ca o seră tropicală uriașă. Mall-urile au în centru câte-un copac uriaș” | adevarul.ro
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Video Orașul care l-a surprins pe Mircea Cărtărescu: „E ca o seră tropicală uriașă. Mall-urile au în centru câte-un copac uriaș”

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Un oraș exotic, cu vegetație luxuriantă, palmieri, bambus și arbori de cafea l-a impresionat pe Mircea Cărtărescu. Scriitorul român, aflat peste Ocean pentru a participa la un important eveniment literar, a povestit pe Facebook ce l-a surprins cel mai mult la locul pe care l-a descoperit.

Scriitorul Mircea Cărtărescu, în Medellín
Scriitorul Mircea Cărtărescu, în Medellín Foto: FB/arhivă personală

„E cel mai verde oraș pe care l-am văzut vreodată. E ca o seră tropicală uriașă. Mall-urile au în centru câte-un copac uriaș. Străzile sunt pline de crânguri de bambus, de palmieri și de arbori de cafea”, a scris Mircea Cărtărescu.

Este vorba despre Medellín, al doilea oraș ca mărime din Columbia, unde scriitorul participă la Festivalul Cărții. Orașul este supranumit „orașul primăverii eterne” datorită climatului său blând pe tot parcursul anului.

Mircea Cărtărescu, la Festivalul Cărții din Medellín

Prezența scriitorului român are loc în cadrul Festivalului Cărții din Medellín, un eveniment care aduce împreună autori, cititori, editori și oameni de cultură din mai multe țări.

Scriitorul român participă la un eveniment literar în Medellín
Scriitorul român participă la un eveniment literar în Medellín Foto: FB/arhivă personală

Medellín este cunoscut pentru vegetația sa bogată. Datorită climei și poziției geografice, plantele tropicale se regăsesc inclusiv în zonele intens urbanizate.

National Geographic a inclus orașul pe lista celor 25 de destinații care merită vizitate în 2026, evidențiind evoluția sa și experiențele pe care le oferă călătorilor.

Grădina Botanică din Medellín, situată în cartierul Aranjuez, găzduiește aproximativ 1.200 de specii de plante. Orașul este cunoscut și pentru spațiile sale verzi, palmieri și arbori tropicali.

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Un alt simbol al orașului este Plaza Botero, unde pot fi admirate 23 de sculpturi realizate de Fernando Botero, unul dintre cei mai cunoscuți artiști columbieni.

Printre cele mai vizitate locuri din Medellín se află Comuna 13. Zona, cunoscută cândva pentru conflictele dintre grupările armate, s-a transformat într-o importantă atracție turistică.  

De subliniat că orașul columbian, asociat în trecut cu imperiul drogurilor construit de Pablo Escobar și cu violența grupărilor armate, a trecut printr-o transformare spectaculoasă.

Turiștii vin aici pentru picturile murale, spectacolele artiștilor stradali, magazinele și restaurantele locale. Ghizii locali organizează tururi prin cartier și prezintă istoria acestuia și transformările prin care a trecut.

În cartierul La Candelaria, Plaza Botero găzduiește 23 de sculpturi realizate de Fernando Botero, artist originar din Medellín, devenit celebru în întreaga lume pentru personajele sale cu forme voluminoase.

Pentru a descoperi mai multe dintre operele sale, turiștii pot vizita Museo de Antioquia, aflat chiar lângă piață, unde există inclusiv o sală dedicată lui Fernando Botero.

Muzeul este deschis de luni până sâmbătă, între orele 10.00 și 17.30.

Medellín, printre destinațiile recomandate pentru 2026

Orașul columbian a fost inclus de National Geographic pe lista destinațiilor recomandate pentru 2026, datorită scenei sale culturale, gastronomice și artistice.

În 2026, Medellín a găzduit pentru prima dată festivalul de muzică electronică Electric Daisy Carnival. 

Printre evenimentele tradiționale care atrag turiști se află și Festivalul Florilor, organizat în luna august.

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