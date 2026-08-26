Și-a lovit cumnatul cu toporul în cap după o ceartă pornită de la alcool și varză cu cârnați. O ieșeancă a fost condamnată la închisoare

O ceartă pornită de la o porție de varză cu cârnați și amplificată de consumul de alcool s-a încheiat violent într-o gospodărie din județul Iași. O femeie și-a lovit cumnatul în cap cu un topor, după ce bărbatul i-ar fi reproșat că mâncarea pregătită nu era bună. Deși victima a scăpat cu răni care au necesitat puțin peste o săptămână de îngrijiri medicale, instanța a considerat că femeia a luat în calcul posibilitatea de a-l ucide și a condamnat-o pentru tentativă la omor.

Victima nu a cerut condamnarea femeii la plata unor despăgubiri. Foto: arhivă

Incidentul a avut loc pe 10 decembrie 2025, într-o locuință din Valea Seacă, unde femeia trăia împreună cu soțul său și fratele acestuia. Cei trei obișnuiau să consume alcool împreună. În ziua respectivă, cumnatul femeii a cumpărat de la magazin un bidon de 2,5 litri de bere. După ce acesta s-a terminat, a mai cumpărat unul, iar ulterior cei trei au continuat să consume vin și rachiu, relatează Ziarul de Iași.

Cearta a pornit de la varza cu cârnați

În timp ce ceilalți consumau alcool, femeia pregătea varză cu cârnați. În jurul orei 13.30, cumnatul și-a pus o porție, însă a fost nemulțumit de mâncare și i-a reproșat acest lucru femeii.

Discuția a degenerat rapid, cei doi certându-se atât din cauza mâncării, cât și a consumului de alcool. La un moment dat, nervoasă, femeia a luat farfuria cumnatului și a aruncat-o în curte.

Soțul femeii nu a intervenit în conflict, dar a sunat la 112 la ora 13.39, reclamând că fratele său face scandal și îi amenință soția. A revenit cu un apel la 13.47 pentru a solicita intervenția poliției.

A mers în magazie și a luat toporul

În timp ce conflictul se mai liniștise, cumnatul a ieșit în fața casei și și-a aprins o țigară. Femeia a ieșit și ea din locuință, însă nu a rămas în apropierea bărbatului. A mers în spatele casei, la magazia de lemne, de unde a luat un topor.

Femeia s-a întors apoi și s-a apropiat pe la spate de cumnatul său. A ridicat toporul și l-a lovit în cap. Bărbatul s-a prăbușit și și-a pierdut cunoștința.

La ora 14.00, soțul femeii a sunat din nou la 112, de această dată solicitând și intervenția unei ambulanțe. Când victima și-a revenit, fratele său îl stropea cu apă.

Lovitura nu i-a provocat răni grave, întrucât muchia toporului a lovit oblic craniul. Cumnatul a avut nevoie de puțin peste o săptămână de îngrijiri medicale.

Atacatoarea a fost reținută și cercetată pentru tentativă la omor

În timpul anchetei, femeia și-a recunoscut fapta și a spus că a acționat la nervi. Potrivit declarațiilor sale, cumnatul „îi mâncase zilele” și nu mai suporta situația.

În instanță, femeia a cerut schimbarea încadrării juridice în lovire sau alte violențe, invocând numărul redus de zile de îngrijiri medicale necesare victimei.

Magistrații Tribunalului nu au fost însă de acord. Aceștia au considerat că folosirea unui topor și lovirea victimei în zona capului demonstrează că femeia a acceptat posibilitatea producerii morții, chiar dacă nu și-a propus în mod direct acest rezultat.

Judecătorii au subliniat și faptul că femeia nu a folosit pur și simplu un obiect aflat la îndemână în timpul conflictului. Ea a mers până la magazia de lemne pentru a lua toporul, după care s-a întors și și-a atacat cumnatul.

Instanța a ținut cont și de faptul că femeia era cunoscută pentru reacții violente pe fondul consumului de alcool și avea o condamnare mai veche, de opt luni de închisoare pentru vătămare corporală, pedeapsă grațiată în 1997.

A primit pedeapsa minimă, dar va ajunge după gratii

Magistrații au identificat însă și mai multe elemente favorabile femeii. Și-a recunoscut fapta și a dat semne că regretă sincer ceea ce a făcut. În comunitate era considerată o persoană muncitoare și integrată, în ciuda firii dificile.

Nici victima nu a cerut condamnarea femeii la plata unor despăgubiri. Cumnatul nu s-a constituit parte civilă și a avut o atitudine conciliantă pe parcursul procesului.

Judecătorii au decis să îi aplice pedeapsa minimă prevăzută de lege. Pentru tentativă la omor, limitele sunt cuprinse între 5 și 10 ani de închisoare, iar în cazul recunoașterii faptei limitele se reduc cu o treime. Astfel, pedeapsa minimă ajunge la 3 ani și 4 luni.

Cum această pedeapsă depășește limita de 3 ani până la care poate fi dispusă suspendarea executării, Cristina Ioan va executa pedeapsa în regim de detenție.

Toporul folosit la agresiune nu a mai fost găsit. Instanța a dispus, în schimb, ca femeia să achite 40 de lei, reprezentând valoarea estimată a uneltei.

Hotărârea Tribunalului Iași nu este definitivă și poate fi contestată.