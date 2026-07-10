Video Gest șocant în Argeș. Un bărbat a lovit cu toporul un cal, după un conflict între mai multe persoane

Un scandal izbucnit între mai multe persoane în comuna Berevoești, județul Argeș, a degenerat, după ce un bărbat a atacat cu un topor calul rivalului său. Animalul a fost lovit în zona coapsei și are acum răni grave.

Conform primelor informații, conflictul ar fi pornit între mai mulți localnici, din motive care nu au fost stabilite deocamdată. În timpul altercației, unul dintre participanți ar fi decis să se răzbune pe animalul unui alt bărbat și l-ar fi lovit cu toporul.

La fața locului au intervenit polițiștii și reprezentanții Protecției Animalelor, care au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru luarea măsurilor legale, relatează presa locală.

De asemenea, reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș se deplasează la fața locului pentru a prelua calul și pentru a-i acorda îngrijiri medicale.

Autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Sursa video: Obiectiv de Argeș