O fată de 13 ani și-a înjunghiat tatăl pentru a-și salva mama, după ce bărbatul și-a atacat soția cu un cuțit, în județul Timiș. Femeia, în vârstă de 41 de ani, a fost grav rănită, iar pentru transportul ei la spital a fost solicitat elicopterul SMURD.

Cazul șocant a avut loc în urma unui conflict izbucnit între cei doi soți. Potrivit primelor informații, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a pus mâna pe un cuțit și și-a atacat soția. Femeia a fost rănită grav.

În momentul atacului, în locuință se afla și fiica celor doi, în vârstă de 13 ani. Copila și-a văzut mama rănită și a sunat la 112. Apoi, pentru a încerca să oprească atacul și să-și apere mama, fata a luat un cuțit și și-a înjunghiat tatăl, potrivit pgina de timis.

La fața locului au ajuns echipajele medicale și polițiștii. Femeia a primit îngrijiri medicale, însă starea ei este gravă. A fost solicitat un elicopter SMURD. De asemenea, și bărbatul a fost transportat la spital.

Bărbatul avea ordin de protecție

Potrivit sursei citate, femeia îi ceruse divorțul, iar bărbatul avea deja un ordin de protecție împotriva sa.

Polițiștii au emis pe numele acestuia, la 30 iulie 2026, un ordin de protecție provizoriu. Ulterior, instanța de judecată a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil timp de aproape 11 luni, în perioada 7 august 2026 –7 iulie 2027.

Bărbatul nu era supus monitorizării electronice. Mai mult, chiar în dimineața zilei de joi, cu doar câteva ore înainte de atac, polițiștii efectuaseră ultima verificare privind respectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție.

„Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către bărbat a fost efectuată în această dimineață de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sânnicolau Mare. De asemenea, polițiștii au luat legătura cu femeia, care a precizat că, până la momentul verificării, nu ar mai fi fost contactată de către bărbat și nu ar fi întâmpinat alte probleme în acest sens”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.