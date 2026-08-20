 O fată de 13 ani și-a înjunghiat tatăl ca să-și salveze mama. Ordinul de protecție nu l-a oprit să o atace pe femeie | adevarul.ro
search
Joi, 20 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Breaking O fată de 13 ani și-a înjunghiat tatăl ca să-și salveze mama. Ordinul de protecție nu l-a oprit să o atace pe femeie

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O fată de 13 ani și-a înjunghiat tatăl pentru a-și salva mama, după ce bărbatul și-a atacat soția cu un cuțit, în județul Timiș. Femeia, în vârstă de 41 de ani, a fost grav rănită, iar pentru transportul ei la spital a fost solicitat elicopterul SMURD.

Femeia, preluată cu elicopterul SMURD Foto : arhivă, adevărul
Femeia, preluată cu elicopterul SMURD Foto : arhivă, adevărul

Cazul șocant a avut loc în urma unui conflict izbucnit între cei doi soți. Potrivit primelor informații, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a pus mâna pe un cuțit și și-a  atacat soția. Femeia a fost rănită grav. 

În momentul atacului, în locuință se afla și fiica celor doi, în vârstă de 13 ani. Copila și-a văzut mama rănită și a sunat la 112. Apoi, pentru a încerca să oprească atacul și să-și apere mama, fata a luat un cuțit și și-a înjunghiat tatăl, potrivit pgina de timis.

La fața locului au ajuns echipajele medicale și polițiștii. Femeia a primit îngrijiri medicale, însă starea ei este gravă. A fost solicitat un elicopter SMURD. De asemenea, și bărbatul a fost transportat la spital. 

Bărbatul avea ordin de protecție

Potrivit sursei citate, femeia îi ceruse divorțul, iar bărbatul avea deja un ordin de protecție împotriva sa.

Polițiștii au emis pe numele acestuia, la 30 iulie 2026, un ordin de protecție provizoriu. Ulterior, instanța de judecată a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil timp de aproape 11 luni, în perioada 7 august 2026 –7 iulie 2027.

Bărbatul nu era supus monitorizării electronice. Mai mult, chiar în dimineața zilei de joi, cu doar câteva ore înainte de atac, polițiștii efectuaseră ultima verificare privind respectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție.

„Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către bărbat a fost efectuată în această dimineață de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sânnicolau Mare. De asemenea, polițiștii au luat legătura cu femeia, care a precizat că, până la momentul verificării, nu ar mai fi fost contactată de către bărbat și nu ar fi întâmpinat alte probleme în acest sens”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
digi24.ro
image
Noi detalii despre românul găsit mort în mașină de părinții lui, în Italia. Ce au descoperit polițiștii lângă trupul lui
stirileprotv.ro
image
Bolojan a alocat pentru construcția celor patru noi stadioane, dintre care unul la Oradea, de două ori mai mulți bani decât cuantumul anual al burselor sociale pe care le-a tăiat elevilor. „Nu e o alocație obișnuită, iau decizia corectă”
gandul.ro
image
Războiul lovește stațiunea preferată a lui Putin de la Marea Neagră: drone, alerte aeriene și cozi la benzinării
mediafax.ro
image
Juventus Torino i-a pus românului contractul în față, iar acesta n-a ezitat să semneze: doi ani, plus alți doi ani opționali!
fanatik.ro
image
O dronă marină a fost distrusă de un F-16 lângă platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Radu Miruță, ministrul Apărării: „Nu este de proveniență ucraineană”
libertatea.ro
image
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
digisport.ro
image
La ce temperatură trebuie să speli hainele colorate pentru a-și păstra culorile intense
click.ro
image
Anunț victorios al Ungariei: Cum a reuşit să ridice nivelul Dunării cu 15-20 centimetri
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Sute de apartamente cu bulină roșie sunt închiriate turiştilor, deşi legea interzice. Proprietarii, somaţi
observatornews.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
cancan.ro
image
O lună care schimbă totul. Povestea unei pensionare care a ratat ieșirea la pensie din cauza vechimii
newsweek.ro
image
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
prosport.ro
image
Airbnb începe verificările în România. Ce apartamente riscă să fie eliminate de pe platformă în 14 zile
playtech.ro
image
Craiova, în alertă! Spaniolii au pus ochii pe unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Coelho
fanatik.ro
image
Tot mai mulți părinți ajung să plătească între 4.000 și 20.000 de euro pentru un an de studiu la o școală privată. ”Statul asigură doar 3 sau 4 ore de școală, după care trebuie să plătești”
ziare.com
image
Bernadette Szocs a plecat din România și a publicat imagini de pe "Insula miliardarilor"
digisport.ro
image
Dana Roba, din nou în centrul controverselor. Ce i-a reproșat unei mirese în timpul programării: „Așa se vorbește cu clientul?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunnţ-şoc de la Guvern. Se îngheaţă pensii, salarii, ajutoare sociale!
romaniatv.net
image
Nicușor Dan are pe listă 3 nume pentru premier. Cine ar putea fi viitorul șef al Guvernului (Surse)
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”
click.ro
image
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau”
click.ro
image
Dani Oțil și soția, vacanță în Santorini: „Nu suntem la Botoșani!”
click.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Peter O'Toole, Liz Taylor, Richard Burton, Profimedia (1) jpg
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă
okmagazine.ro
Screenshot 2026 08 19 160043 png
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți”
image
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”

OK! Magazine

image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă