Fostul primar al municipiului Iași, Ionel Onofraș, a fost adus în România, sâmbătă, 15 august, din Italia, după ce a fost inclus pe lista persoanelor urmărite internațional din categoria „Most Wanted”. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a fost condamnat definitiv la 19 ani și patru luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală.

Poliția Română a anunțat că acesta a fost preluat de autoritățile române în urma cooperării internaționale și a fost introdus într-o unitate de detenție, pentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei.

„La data de 15 august 2026, Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 68 de ani, din Iași, urmărit internațional din categoria MOST WANTED”, a transmis Poliția Română.

Predarea acestuia s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

A fost prins în Italia la sfârșitul lunii aprilie

Ionel Onofraș fusese depistat și arestat în Italia pe 30 aprilie 2026, în urma unei operațiuni desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Serviciul de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri, împreună cu autoritățile italiene.

„În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităților desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Serviciul de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autoritățile italiene, a fost depistat și arestat pe teritoriul Italiei un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, județul Iași, care era dat în urmărire internațională (categoria Most Wanted)”, anunța Poliția Română la momentul respectiv.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Schimbul de informații și cooperarea cu autoritățile italiene au fost realizate prin Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Italia și Biroul Sirene România.

După arestarea sa, autoritățile italiene au derulat procedurile necesare pentru predarea lui către România.

Condamnat la 19 ani și patru luni de închisoare

Ionel Onofraș a fost condamnat definitiv la 19 ani și patru luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală. În dosar, anchetatorii au susținut că acesta ar fi abordat fete minore sub pretextul unor colaborări în domeniul modei și al unor ședințe foto.

Potrivit informațiilor prezentate anterior în spațiul public, Onofraș ar fi agresat sexual patru minore pe care le-ar fi invitat în atelierul său, sub pretextul realizării unor ședințe foto de tip fotomodel.

Bărbatul fusese arestat în martie 2022 și trimis în judecată câteva luni mai târziu. După pronunțarea sentinței definitive, autoritățile nu au reușit să îl găsească la domiciliul declarat, motiv pentru care a fost dat în urmărire națională și internațională și inclus pe lista „Most Wanted”.

A fost primar al Iașului după Revoluție

Ionel Onofraș a ocupat funcția de primar al municipiului Iași pentru o perioadă scurtă, în primele luni de după Revoluția din 1989. A fost numit în funcție la vârsta de 32 de ani și a rămas primar aproximativ două luni, până în februarie 1990.

Ulterior, s-a retras din administrația publică și a intrat în mediul de afaceri. A activat în domenii precum comerțul cu textile și materiale de construcții și a deținut mai multe firme.

Numele său a apărut și într-un alt dosar penal, instrumentat de DNA Bacău, în care a fost acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. În acel caz, prejudiciul era estimat la peste șase milioane de lei și sute de mii de euro. Onofraș a fost condamnat definitiv la patru ani și patru luni de închisoare și a fost eliberat în 2018.