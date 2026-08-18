 Despăgubiri de 20.000 de euro pentru un elev bătut în timpul orei de sport. Cine trebuie să plătească daunele | adevarul.ro
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Despăgubiri de 20.000 de euro pentru un elev bătut în timpul orei de sport. Cine trebuie să plătească daunele

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Un liceu din Iași trebuie să plătească 20.000 de euro despăgubiri unui elev care a fost bătut de un coleg în timpul orei de sport și a ajuns la spital cu clavicula fracturată. Instanța a stabilit că unitatea de învățământ și profesoara de sport poartă răspunderea pentru faptul că adolescenții nu erau supravegheați în momentul conflictului.

Un liceu din Iași trebuie să plătească 20.000 de euro despăgubiri unui elev. FOTO: Arhivă
Un liceu din Iași trebuie să plătească 20.000 de euro despăgubiri unui elev. FOTO: Arhivă

Incidentul a avut loc în martie 2022, în timpul unei ore de sport. Cei doi elevi jucau baschet când au început să se certe. Conflictul a degenerat, iar unul dintre adolescenți l-a trântit pe celălalt la pământ. Când victima, care avea atunci 17 ani, s-a ridicat, colegul l-a lovit cu pumnul în zona feței.

În urma agresiunii, adolescentul a suferit o fractură de claviculă și alte probleme medicale. Din cauza accidentării, nu a mai putut face sport timp de mai multe luni și nici nu a mai putut urma planul de a deveni pompier, potrivit informațiilor prezentate în dosar.

Unul dintre aspectele importante reținute de instanță a fost faptul că profesoara de sport nu se afla în sală în momentul agresiunii. Cadrul didactic se afla într-o altă încăpere, unde motiva absențele elevilor, în timp ce adolescenții au rămas nesupravegheați.

Părinții elevului au cerut în instanță despăgubiri de 100.000 de euro, atât de la liceu și profesoara de sport, cât și de la părinții adolescentului care și-a agresat colegul.

Judecătorii au considerat însă că suma solicitată este prea mare și au stabilit despăgubiri de 20.000 de euro. Părinții agresorului au fost exonerați de la plata despăgubirilor, instanța apreciind că nu poate fi stabilită o legătură între modul în care aceștia și-au crescut copilul și producerea incidentului.

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