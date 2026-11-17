Proprietățile care figurează pe numele lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, au o valoare de achiziție de aproximativ 957.000 de euro, fără a fi inclusă cota de teren de pe strada Primăverii.

Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de agresiuni sexuale asupra studentelor. Foto: Facebook

Potrivit documentelor consultate de jurnaliștii de la „Ziarul de Iași”, bunurile sunt înregistrate pe numele lui Alexandru Toader, soția acestuia nefigurând ca proprietar.

Contactat după publicarea investigației, Tudorel Toader a declarat că terenul de pe strada Theodor Pallady a fost cumpărat printr-un credit ipotecar, cu intenția de a construi acolo o locuință. Fiul său nu a răspuns solicitărilor reporterilor care i-au cerut un punct de vedere referitor la patrimoniul său.

Alexandru Ionuț Toader, fost lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și notar public, este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Acesta este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Dosarul vizează presupuse fapte comise în relația cu mai multe studente de la Facultatea de Drept. Conform informațiilor publicate anterior de Ziarul de Iași, șapte plângeri de viol au fost formulate în cadrul anchetei.

Alexandru Toader a fost reținut pe 23 octombrie, iar în ziua următoare Curtea de Apel Iași a decis arestarea sa preventivă. Măsura a fost schimbată însă pe 3 noiembrie, când Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu.

Ulterior, măsura a fost prelungită cu încă 30 de zile, astfel că Alexandru Toader va rămâne în arest la domiciliu până la 21 decembrie 2026.

În paralel cu ancheta penală, Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a analizat comportamentul fostului cadru didactic și a constatat încălcări ale normelor de etică și deontologie universitară.

Printre abaterile reținute se numără hărțuirea și condiționarea evaluării studenților de acordarea unor favoruri sexuale. În urma analizei, comisia a hotărât destituirea lui Alexandru Toader din funcția didactică.

Decizia poate fi contestată.