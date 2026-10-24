Alexandru Toader, plasat sub arest preventiv. Fiul fostului judecător CCR a fost reținut după acuzații de hărțuire sexuală

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași și fiul fostului judecător CCR Tudorel Toader, a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, 24 octombrie, fiind acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente. Potrivit acuzațiilor, acesta le-ar fi făcut avansuri după ce tinerele nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune.

Alexandru Toader Foto: Facebook/Alexandru Toader

UPDATE Alexandru Toader, arestat preventiv

Potrivit Radio România Iași, Alexandru Toader a fost arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este cercetat pentru mai multe infracţiuni de viol şi agresiune sexuală care ar fi fost comise la adresa unor studente.

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Vineri, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a solicitat arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, a transmis Parchetul, fără a preciza însă numele lui Alexandru Toader.

Ancheta polițiștilor a fost declanșată în toamna anului trecut, în urma unui articol publicat de Reporter de Iași despre acuzațiile formulate la adresa lectorului Alexandru Toader, care la acea vreme preda Drept Civil studenților din anul I.

În noiembrie 2025, Facultatea de Drept din Iași l-a suspendat pe Alexandru Toader din activitățile didactice, în urma acuzațiilor apărute în spațiul public.

Ulterior, acesta a fost reținut.

Cele două studente de la care a pornit ancheta susțin că ar putea exista și alte victime. Una dintre ele a declarat că a întreținut relații sexuale cu lectorul în biroul său de la facultate și la biroul notarial, în timp ce cealaltă a afirmat că acesta i-ar fi condiționat continuarea carierei universitare de acceptarea avansurilor sexuale.

„Este un atac la adresa mea!”

Într-o postare publicată vineri, 23 octombrie, pe Facebook, Tudorel Toader a susținut că acuzațiile fac parte dintr-un demers care, de fapt, îl vizează pe el şi că o avocată care ar avea câteva dosare penale se foloseşte de fiul său, pentru a-şi rezolva propriile probleme legale.

El susţine că avocata este cea care le-a convins pe cele două studente să dea declarații nefavorabile fiului său, pentru a-și îmbunătăți propria situație juridică.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris Tudorel Toader, care a mai afirmat că, de când fiul său este cadru didactic la Facultatea de Drept, ar fi existat mai multe episoade pe care le consideră atacuri la adresa acestuia.

Tudorel Toader a susținut, de asemenea, că fiul său ar fi fost pus în situația de a se apăra fără să fi cunoscut anterior acuzațiile și fără să fi avut posibilitatea de a propune probe în apărare.