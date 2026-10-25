Alexandru Toader, acuzat că exploata teama studentelor de restanțe. O tânără reclamă două violuri

Apar noi detalii în ancheta care îl vizează pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, acuzat de viol și agresiune sexuală. Potrivit referatului procurorilor, acesta ar fi profitat de teama studentelor de a nu promova examenul la materia pe care o preda. O studentă susține că a fost violată de două ori, iar alte șase tinere au relatat că profesorul ar fi încercat să le sărute sau să le atingă fără consimțământ. Alexandru Toader se află în arest preventiv.

Alexandru Toader și Tudorel Toader. Foto: Facebook/Comitetul Central

Potrivit anchetatorilor, în 2022, acesta ar fi chemat o studentă seara, la biroul său notarial, unde ar fi întreținut cu ea un raport sexual fără consimțământul acesteia.

„Pe parcursul discuției, profesorul s-a apropiat progresiv, întrebând-o de ce mai tremură și spunându-i că, întrucât deveniseră prieteni, nu mai avea motive să fie emoționată. Toader Ionuț Alexandru s-a apropiat, a sărutat-o (...) fără să îi solicite acordul (...) și a întreținut cu aceasta un raport sexual”, se arată în referatul procurorilor, citat de Euronews.

Conform declarațiilor tinerei, aceasta ar fi perceput actul sexual drept „un preț plătit” pentru a-și putea continua studiile. O săptămână mai târziu, după examen, a fost chemată la biroul lui Alexandru Toader din facultate pentru a discuta despre rezultatele testului, ocazie cu care ar fi fost violată din nou. La scurt timp, studenta a renunțat la facultate.

Alte șase studente au relatat comportamente similare

Anchetatorii susțin că alte șase studente ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale sau ale unor tentative de agresiune. Potrivit referatului, profesorul le-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală pe diferite platforme și ar fi folosit funcții precum „vanish mode”, prin care mesajele dispar după o anumită perioadă de timp sau după ce au fost citite.

Una dintre tinere le-ar fi povestit procurorilor că Alexandru Toader i-ar fi spus că nu obținuse nota de trecere și ar fi întrebat-o „cum rezolvăm?”. Ulterior, acesta ar fi făcut remarci despre breteaua sutienului și ar fi încercat să se apropie de ea.

Studenta ar fi reușit să pună capăt situației după ce i-a spus că tatăl său îl cunoaște pe Tudorel Toader, tatăl profesorului.

Într-un alt caz, potrivit procurorilor, Alexandru Toader ar fi insistat să intre în locuința unei foste studente, unde ar fi atins-o și ar fi încercat să o sărute cu forța.

Referatul consemnează și relatarea unei tinere care i-ar fi spus că nu dorește să îl sărute, invocând faptul că acesta era căsătorit, îi fusese profesor și exista o diferență mare de vârstă între ei. Potrivit documentului, răspunsul atribuit lui Toader ar fi fost: „Ceea ce nu se poate dovedi este ca și cum nu există”.

Universitatea i-a suspendat contractul de muncă

Alexandru Toader preda drept civil la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din 2017 și este căsătorit din 2018. El este fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, care îl reprezintă în instanță.

Într-o reacție publicată pe Facebook, Tudorel Toader a susținut că situația reprezintă de fapt un atac la adresa sa.

După arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat suspendarea contractului său de muncă.