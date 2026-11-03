 Fiul lui Tudorel Toader află azi dacă scapă de arestul preventiv. Decizia Înaltei Curți este așteptată | adevarul.ro
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Fiul lui Tudorel Toader află azi dacă scapă de arestul preventiv. Decizia Înaltei Curți este așteptată

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Înalta Curte de Casație și Justiție judecă marți, 3 noiembrie, contestația lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, împotriva deciziei de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acesta este acuzat de viol și agresiune sexuală.

Alexandru Toader
Alexandru Toader află astăzi dacă rămâne în arest preventiv Foto: Facebook

Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să decidă dacă Alexandru Toader va rămâne în arest preventiv sau dacă măsura dispusă de magistrații Curții de Apel Iași va fi înlocuită. Fiul fostului ministru al Justiției se află în arest din 24 octombrie, când a fost plasat sub această măsură pentru 30 de zile.

Alexandru Toader, fost lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost reținut pe 23 octombrie de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași. Acesta este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte care ar fi fost comise în raport cu mai multe studente.

Cum ar fi abordat studentele

Procurorii susțin că Alexandru Toader ar fi profitat de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate față de studente. Unele dintre tinere ar fi fost abordate după ce nu reușiseră să promoveze examenele din prima sesiune.

Anchetatorii descriu un tipar în care discuțiile începeau cu subiecte legate de facultate și continuau cu întrebări personale, mesaje cu tentă sexuală și invitații la întâlniri în afara mediului universitar. În unele situații, studentele ar fi fost chemate în biroul său de la facultate sau la cabinetul notarial, iar lectorul le-ar fi cerut să păstreze secretul asupra discuțiilor și să șteargă mesajele.

Potrivit referatului procurorilor, una dintre studente susține că ar fi fost constrânsă să întrețină raporturi sexuale cu acesta în două episoade din noiembrie 2022. Alte tinere ar fi relatat că profesorul ar fi încercat să le sărute sau să le atingă fără consimțământ.

Anchetatorii susțin că Alexandru Toader ar fi folosit inclusiv teama studentelor de a nu promova examenele sau de a avea probleme în parcursul universitar pentru a le determina să accepte întâlniri și avansuri.

Ancheta a început în 2025. Facultatea îl suspendase deja

Cazul a intrat în atenția publică în toamna anului 2025, după apariția unor acuzații într-un articol publicat de Reporter de Iași. În noiembrie 2025, conducerea Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis suspendarea activităților didactice ale lui Alexandru Toader, până la clarificarea situației.

După arestarea preventivă, universitatea a anunțat și suspendarea contractului său de muncă.

Ulterior, rectorul Liviu-George Maha a precizat că Alexandru Toader nu va mai desfășura activități didactice în instituție indiferent de evoluția măsurii preventive. Astfel, acesta nu va reveni la cursuri nici în eventualitatea în care instanța superioară ar anula arestarea preventivă și ar dispune o altă măsură.

Universitatea a luat măsuri și în privința lui Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru, care este avocat în dosar. Acesta nu va mai desfășura activități cu studenții din anul al IV-lea, pentru a evita contactul cu potențiale victime sau martori.

Reacția lui Tudorel Toader după reținerea fiului său

După reținerea lui Alexandru Toader, fostul ministru al Justiției a susținut, într-un mesaj publicat pe Facebook, că dosarul reprezintă un atac la adresa sa.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris Tudorel Toader, care a afirmat că mai multe episoade de acest fel ar fi avut loc de când fiul său a devenit cadru didactic la Facultatea de Drept.

Acesta a susținut că o avocată ar fi determinat două studente să dea declarații nefavorabile fiului său, în încercarea de a-și îmbunătăți propria situație juridică.

Tudorel Toader a mai afirmat că fiul său nu ar fi avut posibilitatea să propună probe în apărare înainte de luarea măsurii preventive.

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