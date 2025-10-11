Peste 70.000 de persoane s-au închinat deja la racla Sfintei Parascheva, iar alți peste 20.000 de credincioși se află în acest moment la rând. Mulți dintre ei s-au așezat la coadă încă de la ora 2:00 noaptea, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploii din ultimele zile, notează ziaruldeiași.ro.

Cei care ajung acum la rând vor aștepta cel puțin opt ore pentru a se închina. În primele zile ale pelerinajului, peste 70 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, din cauza frigului sau a oboselii.

Pentru a veni în sprijinul pelerinilor, Mitropolia a introdus mai multe instrumente digitale: credincioșii pot trimite pomelnice online, iar pe paginile de social media este disponibilă o hartă interactivă actualizată în timp real, care arată unde începe rândul. În prezent, capătul cozii ajunge până la sediul serviciilor primăriei, la stâlpul 124.

Coada poate fi urmărită în timp real AICI.

Două racle, un moment unic

În această seară, pelerinajul de la Iași va căpăta o încărcătură spirituală și mai mare. Vor sosi moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, Grecia. Racla va ajunge la Aeroportul Internațional Iași în jurul orei 23:30 și va fi adusă la Catedrala Mitropolitană la ora 23:50, unde va fi așezată alături de moaștele Sfintei Parascheva.

„Ne-am dorit foarte mult să le avem și iată că Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Ele vor veni în data de 11, sâmbătă, spre miezul nopții, la Catedrala Mitropolitană din Iași”, a declarat pr. Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor.

Cele două racle vor rămâne în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, pe întreaga durată a pelerinajului dedicat hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cine a fost Sfântul Grigorie Palama

Sfântul Grigorie Palama (1296–1359) este cunoscut ca apărător al isihasmului – tradiția ortodoxă a rugăciunii lăuntrice și a liniștii sufletești – și teolog al „luminii necreate”, slava dumnezeiască arătată la Schimbarea la Față. Canonizat în 1368, este prăznuit în a doua duminică din Postul Mare și la 14 noiembrie. Moaștele sale se află în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, unde au rămas neatinse de un incendiu puternic în 1890.

Procesiunea „Calea Sfinților”

Duminică, 12 octombrie, de la ora 19:00, va avea loc tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, în cadrul căreia moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama vor fi purtate prin centrul orașului Iași. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale pelerinajului, la care sunt așteptați zeci de mii de credincioși din toată țara.