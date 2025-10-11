search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Coadă kilometrică la racla Sfintei Parascheva. Cât așteaptă pelerinii pentru a se închina

0
0
Publicat:

Peste 70.000 de persoane s-au închinat deja la racla Sfintei Parascheva, iar alți peste 20.000 de credincioși se află în acest moment la rând. Mulți dintre ei s-au așezat la coadă încă de la ora 2:00 noaptea, în ciuda temperaturilor scăzute și a ploii din ultimele zile, notează ziaruldeiași.ro. 

FOTO: Ziarul de Iași
FOTO: Ziarul de Iași

Cei care ajung acum la rând vor aștepta cel puțin opt ore pentru a se închina. În primele zile ale pelerinajului, peste 70 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, din cauza frigului sau a oboselii.

Pentru a veni în sprijinul pelerinilor, Mitropolia a introdus mai multe instrumente digitale: credincioșii pot trimite pomelnice online, iar pe paginile de social media este disponibilă o hartă interactivă actualizată în timp real, care arată unde începe rândul. În prezent, capătul cozii ajunge până la sediul serviciilor primăriei, la stâlpul 124.

Coada poate fi urmărită în timp real AICI.

Două racle, un moment unic

În această seară, pelerinajul de la Iași va căpăta o încărcătură spirituală și mai mare. Vor sosi moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, Grecia. Racla va ajunge la Aeroportul Internațional Iași în jurul orei 23:30 și va fi adusă la Catedrala Mitropolitană la ora 23:50, unde va fi așezată alături de moaștele Sfintei Parascheva.

„Ne-am dorit foarte mult să le avem și iată că Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Ele vor veni în data de 11, sâmbătă, spre miezul nopții, la Catedrala Mitropolitană din Iași”, a declarat pr. Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor.

Cele două racle vor rămâne în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, pe întreaga durată a pelerinajului dedicat hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cine a fost Sfântul Grigorie Palama

Sfântul Grigorie Palama (1296–1359) este cunoscut ca apărător al isihasmului – tradiția ortodoxă a rugăciunii lăuntrice și a liniștii sufletești – și teolog al „luminii necreate”, slava dumnezeiască arătată la Schimbarea la Față. Canonizat în 1368, este prăznuit în a doua duminică din Postul Mare și la 14 noiembrie. Moaștele sale se află în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, unde au rămas neatinse de un incendiu puternic în 1890.

Procesiunea „Calea Sfinților”

Duminică, 12 octombrie, de la ora 19:00, va avea loc tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, în cadrul căreia moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama vor fi purtate prin centrul orașului Iași. Evenimentul reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale pelerinajului, la care sunt așteptați zeci de mii de credincioși din toată țara.

Coada la moastele Sfintei Paracheva jpeg
Iaşi

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i va aduce și mai mulți bani a fost făcută într-un loc important din România
fanatik.ro
image
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
libertatea.ro
image
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial demonic, potrivit conservatorului Peter Thiel, din Silicon Valley
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Marele Fabio Capello n-a stat pe gânduri: l-a descris pe Cristi Chivu într-un SINGUR cuvânt
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
Ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în București. Ce ne așteaptă în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
O nouă culoare la semafoare. Motivul pentru care a fost ales albul, ce semnifică în intersecţie UTILE sharethis sharing buttonmessenger sharing buttonfacebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing button
playtech.ro
image
Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a leșinat!”. Giovanni Becali, dezvăluiri uluitoare din închisoare: “Îi trimiteam scrisori Elenei Udrea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
romaniatv.net
image
Cele mai cumplite inundații din București. Dâmbovita a ieșit cu 3 metri din matcă
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie
click.ro
image
„Mi-a fost rușine să-l prezint părinților!” Povestea unei tinere a scos la suprafață un adevăr crud al zilelor noastre: „Rețelele sociale amplifică acest fenomen”
click.ro
image
Cel mai emoționant moment de la Vocea României 2025. De ce au început să plângă antrenorii când au auzit o melodie a lui Smiley: „O cânt pentru tata care nu mai este”
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Locul din țara noastră unde găsești peisaje ca în Toscana. E o destinație ideală pentru un weekend de vis în luna octombrie

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde