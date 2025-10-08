search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Sfânta Parascheva 2025: prognoză meteo completă la Iași și în țară – ploi, încălzire scurtă și frig înainte de finalul pelerinajului

Publicat:

Tradiționalul pelerinaj de la Iași, închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, care începe oficial miercuri, 8 octombrie și se încheie o săptămână mai târziu, pe 15 octombrie 2025, se va desfășura și în acest an sub semnul vremii capricioase de toamnă.

Potrivit prognozei transmise de IDO Weather și ANM, în intervalul menționat vom avea parte de ploi însemnate cantitativ, urmate de o perioadă de încălzire în weekend, iar apoi de frig, cu cer senin.

În acest material, cititorii vor afla: cum va fi vremea la Iași în fiecare zi a pelerinajului, care sunt recomandările meteorologilor pentru pelerini, ce temperaturi și precipitații se așteaptă în țară în perioada 7-15 octombrie, și cum se vor succeda ploi, încălziri temporare și revenirea frigului înainte de finalul pelerinajului. De asemenea, vor regăsi detalii despre Codurile Roșii și Portocalii emise de ANM și sfaturi practice pentru a fi pregătiți pentru condițiile meteo schimbătoare.

Sfânta Parascheva 2025: vremea în intervalul 8 și 15 octombrie, la Iași

Pelerinajul Sfânta Parascheva (8-15 octombrie) de la Iași va debuta cu vreme ploioasă și vânt puternic, avertizează meteorologii. Media temperaturilor maxime va fi în jurul valorii de 14°C în timpul zilei, iar noaptea termometrele nu vor urca peste 9°C, până la începutul weekendului, când situația se va schimba.

Debutul Pelerinajului Sfânta Parascheva la Iași: ploi și vânt

Meteorologul de serviciu ANM, Iris Răducanu, explică pentru „Adevărul”: „În această noapte și mâine (7 și 8 octombrie – n.red.), se vor înregistra ploi însemnate cantitativ în zona Iașiului, în jurul a 25–30 l/mp, pe alocuri, 50 l/mp, cu intensificări ale vântului, mai ales pe parcursul nopții de mâine, cu rafale de până la 70 km/h”.

Sfârșitul săptămânii de pelerinaj la Iași: temperaturi mai ridicate

„De joi (9 octombrie), se ameliorează precipitațiile, care vor fi mai slabe cantitativ. Temperaturile: miercuri - maxima în jur de 15 grade, joi, 13–14 grade, iar de vineri vremea se va încălzi până la 17°C. În weekend, se vor înregistra maxime de până la 20°C (sâmbătă 18-19°C, iar duminică 19–20°C – n.red.)”, adaugă meteorologul ANM.

Astfel, de vineri se conturează o tendință de încălzire a vremii, iar valorile termice se vor apropia de normele climatice ale perioadei.

Vremea pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva la Iași: revine frigul

De săptămâna viitoare, frigul se va reîntoarce după un sfârșit de săptămână călduros: „Imediat după weekend, de luni (13 octombrie – n.red.), temperaturile încep din nou să scadă. Se va resimți un val de frig, cu maxime între 10 și 13°C și minime între 4 și 6°C, însă cerul va rămâne senin”.

Pelerinii trebuie să fie pregătiți pentru o succesiune rapidă a tiparelor meteo: ploi la debutul pelerinajului oficial, urmate de o încălzire temporară spre finalul săptămânii, iar apoi de o răcire accentuată, dar cu cer senin – spre finalul pelerinajului.

Vestea bună: de Sfânta Parascheva (14 octombrie) nu se mai anunță ploi. Cerul va fi parțial noros sau senin, însă frigul își va face simțită prezența.

Recomandări pentru pelerini de Sfânta Parascheva 2025 la Iași

În aceste condiții de toamnă capricioasă, cu vreme schimbătoare, pelerinii trebuie să fie pregătiți pentru ploi și variații de temperatură. Meteorologul ANM, Iris Răducanu, recomandă: „Este util să aibă o umbrelă, pentru zilele următoare (perioada de debut a pelerinajului Sfânta Parascheva 2025 – n.red.), o jachetă pentru zi, ceva mai gros, o geacă, pentru seară și noapte, fiindcă temperaturile pot scădea până la 6-8 grade. Încălțămintea impermeabilă este, de asemenea, recomandată”.

Vremea în România, perioada 7-10 octombrie 2025: Cod Roșu și Portocaliu

Vremea capricioasă se va resimți și la nivel național. Ploile vor fi mai însemnate cantitativ în sudul și sud-estul României. Meteorologul ANM, Iris Răducanu, a precizat: „Este anunțat Cod Roșu începând de azi (7 octombrie), ora 21:00, până mâine (8 octombrie), ora 15:00, în sud-estul țării, pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Municipiul București. Până mâine seară, ora 23:00, este valabil și un Cod Portocaliu pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sudul Transilvaniei și al Olteniei, unde se vor înregistra precipitații estimate între 60–90 l/mp”.

Vreme România - final de săptămână: încălzire la nivel național

De joi, 9 octombrie, vremea se va ameliora treptat, cu intensificări ale vântului în estul și sud-estul țării. De vineri, se va instala o tendință de încălzire la nivel național.

„Maximele de miercuri, 8 octombrie, vor fi între 11 și 16°C, cele mai scăzute în depresiuni și cele mai ridicate pe litoral și în vest. Joi, 9 octombrie, maximele cresc la 20–21°C în sud, în special în vestul Munteniei și Oltenia. De vineri, 10 octombrie, se va încălzi în toată țara: 20–21°C în sud, chiar 22°C în Lunca Dunării, 20°C în vest și 13°C în depresiuni, iar această situație se va menține și în weekend”.

Vreme România: de săptămâna viitoare, revine frigul

Prognozele actuale arată că ploile vor înceta săptămâna viitoare, potrivit reprezentanților ANM: „Pe alocuri, vor mai apărea precipitații, însă vor fi slabe cantitativ și sub nicio formă comparabile cu cele anunțate pentru zilele de astăzi și mâine”.

Următoarea prognoză detaliată va fi publicată abia spre finalul săptămânii. Situația meteo poate suferi modificări, iar în cazul apariției unor noutăți, vom reveni cu informații actualizate.

