search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Coadă uriașă la Iași, în prima zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii au stat ore întregi în ploaie și frig

0
0
Publicat:

Zeci de mii de oameni s-au adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în cea mai amplă manifestare religioasă din România.

Coadă uriașă la Iași, în prima zi de pelerinaj FOTO Doxologia
Coadă uriașă la Iași, în prima zi de pelerinaj FOTO Doxologia

Pelerinajul de la Iași dedicat Sfintei Parascheva a început oficial, atrăgând deja mii de credincioși veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate. În ciuda ploii și a frigului din timpul nopții, oamenii au rămas la rând, unii înfofoliți în pături, alții cu umbrele, așteptând răbdători să atingă racla cu moaștele Ocrotitoarei Moldovei.

Miercuri dimineață a avut loc procesiunea de scoatere a moaștelor din Catedrala Mitropolitană. Slujba, oficiată de un sobor de preoți, a fost urmată de un moment de reculegere și rugăciune, în timp ce credincioșii au umplut curtea Mitropoliei. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost apoi așezată în baldachinul împodobit cu flori din curtea catedralei, unde va rămâne până pe 15 octombrie.

Mii de oameni la rând încă din prima zi

Potrivit autorităților, în această dimineață erau deja aproximativ 10.000 de persoane la rând, mulți dintre pelerini sosind încă de marți la prânz, pentru a fi printre primii care se roagă la moaște. „Am venit să-i mulțumesc Sfintei pentru toate binefacerile de care am avut parte în fiecare an datorită ei”, a spus o femeie venită din Botoșani, potrivit Observator.

Pelerinajul a devenit o tradiție de neclintit pentru mii de oameni. Doar din Voluntari, lângă București, au venit aproape 7.000 de credincioși special pentru această ocazie.

Hramul Sfintei Parascheva, pe 14 octombrie

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor rămâne la Iași până în după-amiaza zilei de 15 octombrie, iar punctul culminant al pelerinajului va fi pe 14 octombrie, când este prăznuit hramul Ocrotitoarei Moldovei.

Evenimentul, considerat cel mai mare pelerinaj ortodox din România, adună în fiecare an sute de mii de oameni care vin să se roage pentru sănătate, iertare și binecuvântare.

Iaşi

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Nepalezul din imagine câștigă în România 4.000 lei lunar. Cât din acest SALARIU trimite acasă, lună de lună
gandul.ro
image
Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor
mediafax.ro
image
Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui Dinamo: „E căzut psihic”
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
playtech.ro
image
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai mari salarii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Alertă meteo de ultimă oră! Vremea face ravagii
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani