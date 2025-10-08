Coadă uriașă la Iași, în prima zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii au stat ore întregi în ploaie și frig

Zeci de mii de oameni s-au adunat la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în cea mai amplă manifestare religioasă din România.

Pelerinajul de la Iași dedicat Sfintei Parascheva a început oficial, atrăgând deja mii de credincioși veniți din toate colțurile țării, dar și din străinătate. În ciuda ploii și a frigului din timpul nopții, oamenii au rămas la rând, unii înfofoliți în pături, alții cu umbrele, așteptând răbdători să atingă racla cu moaștele Ocrotitoarei Moldovei.

Miercuri dimineață a avut loc procesiunea de scoatere a moaștelor din Catedrala Mitropolitană. Slujba, oficiată de un sobor de preoți, a fost urmată de un moment de reculegere și rugăciune, în timp ce credincioșii au umplut curtea Mitropoliei. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost apoi așezată în baldachinul împodobit cu flori din curtea catedralei, unde va rămâne până pe 15 octombrie.

Mii de oameni la rând încă din prima zi

Potrivit autorităților, în această dimineață erau deja aproximativ 10.000 de persoane la rând, mulți dintre pelerini sosind încă de marți la prânz, pentru a fi printre primii care se roagă la moaște. „Am venit să-i mulțumesc Sfintei pentru toate binefacerile de care am avut parte în fiecare an datorită ei”, a spus o femeie venită din Botoșani, potrivit Observator.

Pelerinajul a devenit o tradiție de neclintit pentru mii de oameni. Doar din Voluntari, lângă București, au venit aproape 7.000 de credincioși special pentru această ocazie.

Hramul Sfintei Parascheva, pe 14 octombrie

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor rămâne la Iași până în după-amiaza zilei de 15 octombrie, iar punctul culminant al pelerinajului va fi pe 14 octombrie, când este prăznuit hramul Ocrotitoarei Moldovei.

Evenimentul, considerat cel mai mare pelerinaj ortodox din România, adună în fiecare an sute de mii de oameni care vin să se roage pentru sănătate, iertare și binecuvântare.