Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva 2025. Zeci de mii de oameni vor ajunge la Iași. Timpul de aşteptare ar putea ajunge la 20 de ore

Autoritățile din Iași se pregătesc pentru cel mai mare aflux de pelerini din ultimii ani la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit estimărilor Jandarmeriei, timpul de așteptare pentru închinarea la raclă ar putea ajunge și la 20 de ore, iar șirul credincioșilor ar urma să se întindă pe peste trei kilometri, notează News.ro.

Pelerinajul va începe miercuri dimineață, când racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană și depusă în baldachinul special amenajat în curte. Împodobirea baldachinului a început încă de marți dimineață, florile alese fiind în nuanțe de roz. Tradițional, acestea au fost aduse de o familie din București care, de 22 de ani, donează flori pentru această ocazie.

Jandarmeria a anunțat că perioada de afluență maximă va fi în jurul zilei de 14 octombrie, când fluxul de participanți va fi continuu. Pentru a evita busculadele, s-a stabilit un culoar unic de acces pentru pelerini, pe traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloșca – str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – str. Iancu Bacalu – Blvd. Regele Ferdinand I al României.

Pe toată durata evenimentului, preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți pentru a-i sprijini pe pelerini și pentru a menține ordinea. Jandarmeria le recomandă participanților să manifeste răbdare și să respecte regulile de acces, să nu se îndepărteze de grupuri, mai ales dacă sunt însoțiți de copii sau persoane în vârstă.

Credincioșii sunt sfătuiți să aibă telefoanele încărcate, să poarte îmbrăcăminte adecvată și pelerine de ploaie, având în vedere temperaturile scăzute și riscul de precipitații.

Anul acesta, pelerinii se vor putea închina și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic. Racla Sfintei Parascheva va rămâne în curtea Catedralei până pe 15 octombrie, când va fi reintrodusă în lăcașul de cult.

Slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată în data de 14 octombrie, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Mitropoliei.

Pentru a veni în sprijinul pelerinilor, vor fi distribuite peste 40.000 de porții de hrană, ceai și apă din partea restaurantelor ieșene, iar alte 100.000 de porții vor fi oferite de parohiile și mănăstirile Arhiepiscopiei Iașilor.