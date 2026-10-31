Cazul Alexandru Toader readuce în discuție abuzurile din universități. Studenții cer schimbarea legii

Liga Studenților Iași anunță că va propune parlamentarilor modificarea Legii Învățământului Superior, după arestarea preventivă a lectorului Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, cercetat pentru viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Cazul Alexandru Toader readuce în discuție abuzurile din universități Foto: Facebook/Comitetul Central

Liga Studenților (LS IAȘI) își exprimă solidaritatea cu victimele agresiunilor sexuale din mediul universitar și atrage atenția asupra lipsei unor mecanisme reale prin care studenții să se poată proteja de abuzurile cadrelor didactice. Organizația susține că profesorii pot influența parcursul academic al tinerilor prin intermediul sistemului de evaluare sau al modului în care sunt gestionate sesizările de către comisiile de etică universitară.

În acest context, reprezentanții organizației au propus, printr-un comunicat, o serie de modificări ale Legii Învățământului Superior și anunță că vor redacta un proiect legislativ pe care îl vor înainta aleșilor din Parlament.

Printre măsurile propuse se numără introducerea dreptului studenților de a contesta notele primite la orice formă de examinare, în fața unor comisii din care să nu facă parte profesorul care a acordat nota inițială.

De asemenea, examenele orale și practice ar urma să poată fi înregistrate audio-video, la cererea studentului, pentru a exista un mijloc de probă în eventualitatea unor abuzuri.

Liga propune și revenirea la publicarea nominală a rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către studenți, așa cum prevedea Legea nr. 1/2011, precum și introducerea unui mecanism clar de realizare a acestor evaluări la finalul fiecărui semestru.

O altă modificare vizează obligarea comisiilor de etică universitară să sesizeze organele de anchetă penală atunci când constată situații în care au fost încălcate prevederi ale legii penale. Organizația consideră că aceste comisii nu trebuie să se substituie parchetelor.

Liga salută decizia UAIC în cazul profesorilor Tudorel Toader și Andreea Urda

Totodată, Liga Studenților salută hotărârile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a nu le mai permite profesorilor Tudorel Toader și Andreea Urda să predea la anii superiori de studiu.

Organizația susține că măsura este necesară pentru a evita contactul acestora cu potențiale victime și martori, dar și pentru a nu fi afectate activitatea didactică și cea de evaluare.

„Chiar dacă din punct de vedere juridic avocatul nu se confundă cu clientul, din punct de vedere moral şi etic avocatul inculpatului nu ar trebui să mai predea sau să interacţioneze cu victimele şi martorii, mai ales când numele acestora sunt cunoscute din dosar, iar direct sau indirect pot fi influenţate declaraţiile lor şi le poate fi afectată demnitatea”, au transmis reprezentanții organizației.

Liga solicită, de asemenea, universității să suporte din fonduri proprii eventualele costuri pentru reluarea studiilor de către studentele care le-au abandonat în urma abuzurilor, precum și cheltuielile pentru programele de terapie necesare victimelor, inclusiv atunci când acestea aleg un psihoterapeut din afara instituției.

Studenții, îndemnați să înregistreze întâlnirile particulare cu profesorii

În comunicat, organizația le recomandă studenților să își ia măsuri de precauție atunci când sunt invitați de cadre didactice la întâlniri particulare în cadrul academic.

„Având în vedere precedentele create de unele cadre didactice din mai multe universități din țară, Liga Studenților recomandăm studentelor și studenților ca atunci când sunt abordați de cadre didactice și invitați la întâlniri particulare în cadrul academic, să lase telefonul pe înregistrare audio, pentru a se putea face în mod facil proba faptelor de utilizare a funcției cu scop sexual de către profesorii prădători sau a șantajelor la care aceștia ar putea fi supuși”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Ligii amintesc și controversele legate de parcursul academic al lui Alexandru Toader, care a obținut în 2019 postul de asistent universitar și poziția de titular al cursului „Drept Civil. Parte generală. Persoanele” fără concurs, trecând de pe o poziție de asistent pe perioadă determinată pe cea de titular.

Tudorel Toader nu va mai ține unele cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv

Potrivit organizației, această situație a generat controverse în mediul academic ieșean și în spațiul public, beneficiul fiind obținut în urma OUG nr. 9/2018, considerată la momentul respectiv „cu dedicație” pentru fiul ministrului Justiției de atunci, Tudorel Toader.

Liga amintește și că, în vara anului 2021, a atras atenția asupra propunerii de avansare la gradul de lector a lui Ionuț-Alexandru Toader, susținând că acesta nu îndeplinea criteriul minimal privind publicarea tezei de doctorat, prevăzut de metodologia de concurs.

„Lipsa de garanții reale pentru studenți este cea care naște monștri”

Președintele Ligii Studenților, Alexandra-Maria Niță, a susținut că raportul de putere dintre profesori și studenți poate favoriza abuzurile, în condițiile în care evaluarea academică poate influența viitorul profesional și financiar al tinerilor.

„În momentul în care un profesor știe că te poate constrânge prin mecanismele de evaluare, fiind conștient că viitorul tău profesional și financiar depinde de el, se naște acest raport disproporționat de care, din păcate, unele cadre didactice aleg să se folosească în cele mai cumplite moduri. De aici și o bună parte din tăcerea și complicitatea condamnabilă a majorității așa-zișilor reprezentanți ai studenților, dincolo de dependența lor financiară de clanurile universitare și instituții”, a declarat Alexandra-Maria Niță.

Aceasta a explicat că introducerea unor mecanisme de contestare a notelor, înregistrarea examenelor și publicarea rezultatelor evaluărilor profesorilor ar putea reduce vulnerabilitatea studenților în fața abuzurilor.

Studenții cer măsuri ferme de protecție în universități după arestarea lectorului Alexandru Toader, acuzat de viol. Reacția Baroului Iași

„Nu lipsa de programe pompoase și instrumentate ideologic care să afirme pur declarativ protejarea femeilor duce la astfel de situații, ci lipsa de garanții reale pentru studenți este cea care naște monștri în mediul universitar!”, a mai afirmat președintele Ligii Studenților.

Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de hărțuire sexuală

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost acuzat în noiembrie 2025 de două studente de hărțuire sexuală. Una dintre tinere a susținut că ar fi întreținut relații sexuale cu lectorul chiar în incinta facultății și la cabinetul său notarial. În urma acuzațiilor, Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-a autosesizat și a anunțat deschiderea unei anchete interne.

În octombrie 2026, Alexandru Toader a fost reținut, fiind acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente care nu promovaseră examenele din prima sesiune. Ulterior, magistrații Curții de Apel Iași au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.