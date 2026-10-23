 Fiul lui Tudorel Toader, reținut într-un dosar de hărțuire sexuală. Fostul ministru al Justiţiei acuză un „atac” la adresa sa | adevarul.ro
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Fiul lui Tudorel Toader, reținut într-un dosar de hărțuire sexuală. Fostul ministru al Justiţiei acuză un „atac” la adresa sa

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Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut vineri, fiind acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente care nu promovaseră examenele din prima sesiune.

Alexandru şi Tudorel Toader .
Alexandru şi Tudorel Toader . Foto: arhivă

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente, cărora le-ar fi făcut avansuri după ce acestea nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune.  El a fost reţinut pentru 24 de ore, iar vinero, 23 octombrie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a solicitat arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, a transmis Parchetul, fără a preciza însă numele lui Alexandru Toader.

Ancheta polițiștilor a fost declanșată în toamna anului trecut, în urma unui articol publicat de Reporter de Iași despre acuzațiile formulate la adresa lectorului Alexandru Toader, care la acea vreme preda Drept Civil studenților din anul I.

În urma apariţiei în spaţiul public al acestor acuzaţii, în noiembrie 2025, conducerea Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis suspendarea activităților sale didactice până la clarificarea situației, iar acum, la mai bine de un an fiul fostului ministru a fost reţinut.

Potrivit presei locale, cele două tinere de la care a pornit ancheta susțin că nu ar fi singurele care ar fi trecut prin astfel de situații și că ar exista și alte cazuri în cadrul facultății.

Una dintre ele a declarat că a acceptat avansurile și a întreținut relații sexuale cu lectorul în două rânduri: prima dată în biroul acestuia de la facultate, iar ulterior la biroul notarial pe care îl deține în centrul Iașiului.

În schimb, cealaltă a povestit că a renunţat la Facultatea de Drept după ce Alexandru Toader i-ar fi condiționat continuarea carierei universitare de acceptarea avansurilor sale. Studenta a povestit pentru publicația Reporter de Iași că lectorul i-ar fi spus că soluția pentru a depăși dificultățile întâmpinate la examene ar fi să întrețină relații sexuale cu el.

În prezent se apropie de finalizarea unei alte specializări universitare.

 „Este un atac la adresa mea!”

Într-o postare publicată vineri, 23 octombrie, pe Facebook, Tudorel Toader a susținut că acuzațiile fac parte dintr-un demers care, de fapt, îl vizează pe el şi că o avocată care ar avea câteva dosare penale se foloseşte de fiul său, pentru a-şi rezolva propriile probleme legale.

El susţine că avocata este cea care le-a convins pe cele două studente să dea declarații nefavorabile fiului său, pentru a-și îmbunătăți propria situație juridică.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris Tudorel Toader, care a mai afirmat că, de când fiul său este cadru didactic la Facultatea de Drept, ar fi existat mai multe episoade pe care le consideră atacuri la adresa acestuia.

Tudorel Toader a susținut, de asemenea, că fiul său ar fi fost pus în situația de a se apăra fără să fi cunoscut anterior acuzațiile și fără să fi avut posibilitatea de a propune probe în apărare.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui.

De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a «motivat» două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.

Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.

Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a scris fostul ministru pe Facebook.

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