Uniunea Națională a Barourilor intervine în scandalul violului de la Facultatea de Drept din Iași: „Un mesaj grav pentru dreptul la apărare”

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită conducerii Facultății de Drept din Iași să reanalizeze decizia prin care avocații lectorului Alexandru Toader, acuzat de viol și agresiune sexuală, au fost îndepărtați de la activitățile didactice cu studenții de anul IV. Măsura îi vizează pe Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader și fost ministru al Justiției, și pe avocata Andreea Urda, cadru didactic la aceeași facultate.

Alexandru Toader, acuzat de viol și agresiune sexuală.

Conducerea facultății a motivat decizia prin necesitatea de a evita contactul acestora cu potențiale victime sau martori în dosar.

UNBR: Avocații nu trebuie sancționați pentru că își apără clienții

Într-o postare publicată joi pe Facebook, UNBR afirmă că înțelege emoția și revolta provocate de acuzațiile de violență și agresiune sexuală, dar avertizează că presiunea publică nu trebuie să ducă la încălcarea unor principii fundamentale pentru funcționarea justiției.

„UNBR solicită conducerii facultății să reanalizeze măsurile anunțate, cu respectarea principiilor enunțate și fără a pune sub semnul întrebării rolul avocatului și dreptul la apărare”, a transmis organizația.

Uniunea invocă Principiile de bază ale ONU privind rolul avocaților, potrivit cărora aceștia trebuie să își poată exercita profesia fără intimidări, ingerințe nejustificate sau sancțiuni pentru activitatea desfășurată în conformitate cu obligațiile profesionale.

De asemenea, UNBR face trimitere la articolul 6 alineatul 5 din Convenția Consiliului Europei pentru protecția profesiei de avocat, care prevede că avocații nu trebuie să suporte consecințe defavorabile pentru că sunt asociați cu clienții sau cu dosarele acestora.

Conducerea UNBR avertizează că o astfel de măsură poate transmite un semnal descurajator pentru avocații care acceptă să apere persoane acuzate de infracțiuni. În opinia organizației, teama unor consecințe asupra carierei ar putea determina avocații să refuze cauze dificile, afectând dreptul la apărare și statul de drept.

„În acest context, Uniunea Naţională a Barourilor din România atrage atenţia că anunţul Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi privind îndepărtarea din activitate a unui cadru didactic pe motiv că, în calitate de avocat, asigură apărarea unui inculpat (lector la aceeaşi universitate) transmite un mesaj grav pentru dreptul la apărare şi pentru statul de drept: acela că un avocat poate suporta consecinţe profesionale pentru că a acceptat să apere o persoană acuzată”, afirmă conducerea UNBR.

Și Baroul Iași a criticat decizia facultății

Reacția UNBR vine la două zile după ce și Baroul Iași a criticat măsura adoptată de Facultatea de Drept. Organizația a avertizat că asocierea exercitării profesiei de avocat cu o situație de incompatibilitate poate descuraja preluarea unor cauze dificile și poate afecta încrederea publicului în dreptul fiecărei persoane la apărare.

Facultatea de Drept din Iași a anunțat luni că Tudorel Toader și Andreea Urda nu vor mai desfășura activități didactice cu studenții de anul IV, invocând necesitatea de a evita contactul cu potențiale victime sau martori în dosarul în care Alexandru Toader a fost arestat.